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В России вышел белорусский ноутбук «Горизонт» H-book 15 MAК4 с Core i5-1155G7 по цене 47 990 рублей

Российский дистрибьютор белоруской компании «Горизонт» сообщил о старте продаж на российском рынке новой модели ноутбука H-book 15 MAК4 (T52E4W) белорусской сборки. Внешне лэптоп аналогичен ранее представленной модели H-book 15 MAK4 (T32E3W) на базе двуядерного Intel Core i3-1115G4, однако оснащён более производительным центральным процессором Intel.

Источник изображений: «Горизонт»

Источник изображений: «Горизонт»

В пресс-релизе российского дистрибьютора указывается, что «H-book 15 MAК4 (T52E4W) является мощным офисным гаджетом для повседневных задач, оснащённым лучшим в своей ценовой категории производительным процессором Intel Core i5-1155G7».

Напомним, что Intel Core i5-1155G7 относится к поколению процессоров Tiger Lake-U, оснащён четырьмя ядрами с поддержкой восьми потоков и работает на частоте до 4,5 ГГц. В состав чипа также входит графическое ядро Intel Iris Xe с частотой 1,35 ГГц.

Технические характеристики белорусского ноутбука H-book 15 MAК4 (T52E4W), представленные на сайте «Горизонта»:

  • IPS-дисплей на 15,6 дюймов с разрешением Full HD (1920 × 1080 точек) и частотой обновления 60 Гц;
  • процессор Intel Core i5-1155G7;
  • 8 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200;
  • накопитель объёмом 512 Гбайт;
  • веб-камера 720р;
  • Wi-Fi 5 (802.11 ac/a/b/g/n) и Bluetooth 5.1;
  • USB Type-C, два порта USB Type-A 3.1 Gen 2, порт HDMI 1.4b, кардридер, комбинированный разъём для микрофона и наушников;
  • операционная система Windows 11 Home;
  • масса ноутбука — 1,8 кг.

За автономность устройства отвечает аккумулятор ёмкостью 50 Вт·ч. По заявлению производителя, он позволяет использовать ноутбук в режиме локального воспроизведения видео в формате Full HD до 7 часов или до 10 — в режиме онлайн-сёрфинга.

На сайте «Горизонта» указано, что ноутбук будет доступен в розничных магазинах на территории Российской Федерации по акционной цене 47 990 рублей. Менее мощная модификация с Core i3 и SSD на 256 Гбайт оценивается в 43 990 рублей.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: беларусь, ноутбук, горизонт, tiger lake-u
беларусь, ноутбук, горизонт, tiger lake-u
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