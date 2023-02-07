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Sumitomo Electric намерена обеспечить системы хранения электроэнергии аккумуляторами с ресурсом до 30 лет

Реформирование энергетической системы в эпоху перехода на возобновляемые источники таит в себе определённые технические вызовы. В частности, большинство энергетических установок, вырабатывающих электроэнергию из солнечного света и ветра требуют наличия достаточно ёмких систем хранения энергии. Sumitomo Electric рассчитывает предложить клиентам батареи большой ёмкости со сроком службы в 30 лет, и наладить их выпуск на территории Северной Америки.

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на представителей японской компании Sumitomo Electric. Рынок Северной Америки с этой точки зрения весьма перспективен, поэтому выпуск компонентов для систем стационарного хранения электроэнергии имеет смысл наладить локально. Тестовая площадка в Калифорнии уже использует изготовленные Sumitomo проточные окислительно-восстановительные батареи, чей принцип работы обратен топливным ячейкам. Если последние используют топливо (водород) для генерирования электроэнергии, то проточные батареи способны принимать электрический заряд и хранить его после преобразования при участии мембраны в двух жидкостях определённого химического состава.

К преимуществам таких электрохимических элементов можно отнести длительный срок службы и относительно низкую удельную себестоимость. Элементы данного типа могут служить до 30 лет, в два раза дольше, чем литиевые аккумуляторы, нередко применяемые в подобных системах. Большие габаритные размеры хранилища в данном случае не являются недостатком, поскольку энергетические системы всё равно вынуждены занимать большие площади, получая первичную электроэнергию от солнечных панелей или массива ветряков.

По оценкам руководства Sumitomo Electric, в ближайшее время США станут крупнейшим рынком аккумуляторов, а среди местных штатов в этом отношении будет лидировать Калифорния. Компания планирует построить своё предприятие по выпуску проточных батарей либо в Техасе, либо в Мексике. Производство планируется запустить в 2024 году с использованием местного сырья. В Японии объёмы производства такой продукции планируется увеличить в три раза. Батареи данного типа в исполнении Sumitomo используют жидкий электролит на основе ванадия.

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Рубрики: Новости Hardware, блоки питания, адаптеры, источники питания, окружающая среда,
Теги: sumitomo, аккумулятор, энергетика, сша, альтернативная энергия
sumitomo, аккумулятор, энергетика, сша, альтернативная энергия
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