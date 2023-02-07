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Pinterest вырос до 450 млн пользователей, в планах — монетизация коротких клипов

Фотохостинг и сервис для хранения визуальных закладок Pinterest сообщил в ходе отчёта о финансовых результатах IV квартала 2022 года о превышении численности ежемесячной аудитории пользователей отметки в 450 млн человек, что больше показателя за аналогичный период 2021 года на 4 %.

Источник изображения: Pinterest

Источник изображения: Pinterest

Компания отметила, что пользовательская база сервиса в США и Канаде оставалась на прежнем уровне — около 95 млн человек, и драйвером роста аудитории были другие регионы.

В 2021 году компания анонсировала новый инструмент Idea Pins, представляющий собой последовательность из коротких клипов длительностью до 1 минуты каждый, и сейчас стремится расширить своё присутствие в этом формате, а также монетизировать его.

«В долгосрочной перспективе мы также хотим сделать каждый пин доступным для покупки. С этой целью мы делаем видеоконтент на Pinterest более действенным, используя тот же сценарий, который мы применяли к статическим изображениям», — заявил гендиректор компании Билл Риди (Bill Ready) во время квартального отчёта. Он добавил, что в течение года компания будет внедрять технологию компьютерного зрения в имеющийся видеомассив, чтобы было проще «находить продукты в видео и делать их доступными для покупок».

Риди отметил, что 30 % дохода сервиса приходится на короткометражные видеоролики. Чтобы сделать такой контент более привлекательным, в октябре Pinterest заключила партнёрское соглашение с крупными лейблами, такими как Warner Music Group, Warner Chappell Music, Merlin и BMG. Благодаря этому пользователи могут добавлять в свои клипы лицензионную музыку.

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Рубрики: Новости Software, Социальные сети,
Теги: pinterest, фотохостинг, социальные сети
pinterest, фотохостинг, социальные сети
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