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В честь глобальной премьеры смартфонов Redmi Note 12 5G и Note 12 покупателей ждут скидки и подарки

Партнёрский материал

Бренд Redmi объявил о старте продаж на международном рынке смартфонов Redmi Note 12 5G и Note 12, которые можно будет приобрести в магазине Xiaomi Mi Store на торговой площадке AliExpress. В рамках мировой премьеры бренд предлагает значительные скидки на смартфоны и подарки первым покупателям, включая смарт-часы Redmi Watch 3. Акция пройдёт с 10 по 14 апреля.

Смартфон Redmi Note 12 5G базируется на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 с тактовой частотой до 2 Гц и графическим ускорителем Adreno 619, изготовленном с использованием 6-нм техпроцесса. Вместе с оперативной памятью LPDDR4X объёмом до 8 Гбайт и флеш-памятью UFS 2.2 ёмкостью до 256 Гбайт процессор обеспечивает бесперебойную работу ресурсоёмких приложений и тяжёлых игр.

Смартфон оснащён ярким 6,67-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2400 × 1080 пикселей (FHD+) и адаптивной частотой обновления до 120 Гц (60/90/120 Гц), обеспечивающей плавное отображение игрового процесса и воспроизводимого видеоконтента. Максимальная яркость составляет 1200 кд/м2, контрастность — 4 500 000:1. Дисплей поддерживает 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3, что гарантирует точную цветопередачу и яркую красочную картинку. Смартфон поддерживает режимы чтения и Sunlight display, позволяя использовать его под прямыми лучами солнца. Устройство также имеет сертификаты SGS Eye Care Display и Seamless Pro Display, подтверждающие пониженное излучение вредного для глаз синего света, что обеспечивает надёжную защиту глаз при длительном использовании устройства. Экран смартфона покрыт прочным стеклом Corning Gorilla Glass, защищающим от повреждений и царапин.

Имеющаяся тройная камера с основным 48-Мп сенсором, дополненным 8-Мп датчиком со сверхширокоугольной оптикой и 2-Мп сенсором для макросъёмки с ночным и портретным режимами позволит запечатлеть яркие моменты жизни. Для любителей селфи у смартфона есть фронтальная 13-Мп камера.

Redmi Note 12 5G обладает мощным аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, обеспечивающий до 33 часов автономной работы в режиме телефонного разговора, до 21 часа воспроизведения видео YouTube и до 14 часов работы в режиме игр.

Характеристики смартфона также включают адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.1, ИК-приёмопередатчик, боковой сканер отпечатков пальцев, слот для карт памяти объёмом до 1 Тбайт, 3,5-мм аудиоразъём для наушников и два микрофона для шумоподавления во время разговора.

В свою очередь Redmi Note 12 основан на 6-нм восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой до 2,8 Гц и графическим ускорителем Adreno 610, что позволяет запускать на смартфоне ресурсоёмкие приложения и тяжёлые игры. Объём оперативной памяти LPDDR4X составляет до 8 Гбайт, флеш-памяти UFS 2.2 — до 128 Гбайт. Также есть слот для карт памяти microSD ёмкостью до 1 Тбайт.

Смартфон оснащён ярким 6,67-дюймовым AMOLED DotDisplay-дисплеем с разрешением 2400 × 1080 пикселей (FHD+), частотой обновления до 120 Гц, обеспечивающей плавное отображение игр и видео. Частота дискретизации касаний 240 Гц позволяет мгновенно реагировать на изменение ситуации в играх. Яркость экрана составляет 400 кд/м2, достигая показателя 1200 кд/м2, контрастность — 4 500 000:1. Дисплей поддерживает стандарт DCI-P3, что гарантирует точную цветопередачу при воспроизведении контента. Смартфон имеет режимы чтения и Sunlight display, позволяя использовать его в яркий солнечный день, а также получил сертификат SGS Eye Care Display, свидетельствующий о пониженном излучение вредного для глаз синего света. Защиту экрана от царапин обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass.

Тройная камера смартфона с 50-Мп сенсором Samsung JN1, дополненным 8-Мп датчиком со сверхширокоугольной оптикой (угол поля зрения — 120°) и 2-Мп сенсором для макросъёмки позволяет получать качественные снимки даже при недостаточном освещении. Разрешение фронтальной камеры равно 13 Мп.

Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт обеспечивает до 33 часов автономной работы в режиме разговора, до 21 часа просмотра видео и до 9 часов работы в режиме игр.

Для разблокировки смартфона используется боковой сканер отпечатков пальцев или функция распознавания лица. Спецификации смартфона также включают адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, ИК-приёмопередатчик, 3,5-мм аудиоразъём для наушников.

В рамках акции покупателей Redmi Note 12 5G и Note 12 5G в дополнение к скидкам ждут различные подарки, включая смарт-часы Redmi Watch 3, с помощью которых можно круглосуточно отслеживать частоту сердечных сокращений (ЧСС), уровень насыщения крови кислородом (SpO2), а также качество сна и уровень стресса.

Носимое устройство оснащено ярким 1,75-дюймовым сенсорным AMOLED-дисплеем с разрешением 390×450 точек и максимальной яркостью 600 кд/м2. Дизайн циферблата можно менять по своему усмотрению из 200 вариантов на выбор.

Смарт-часы поддерживают 120 видов тренировок. Благодаря водонепроницаемости 5 АТМ его можно брать с собой на тренировки на открытом воздухе в любую погоду, а также использовать для занятий в плавательном бассейне. Также имеется 10 тренировок по бегу с разной интенсивностью в зависимости от уровня подготовки пользователя. Кроме того, устройство поддерживает системы навигации Beidou/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS. Продолжительность автономной работы смарт-часов составляет до 12 дней.

В рамках акции смартфон Redmi Note 12 можно будет приобрести по цене от $179 за версию с 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем на 128 Гбайт. Стоимость модели Redmi Note 12 5G 4/128 Гбайт составит $249 (с учётом скидки в $40).

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, носимая электроника,
Теги: xiaomi, redmi, смартфон, скидки, смарт-часы
xiaomi, redmi, смартфон, скидки, смарт-часы
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