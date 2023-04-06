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ASRock представила белую флагманскую видеокарту Radeon RX 7900 XTX Taichi White OC

Компания ASRock представила Radeon RX 7900 XTX Taichi White OC — белую версию своей самой продвинутой флагманской видеокарты. Новинка может приглянуться тем, кто собирает ПК в светлых тонах.

Источник изображения: ASRock

Источник изображения: ASRock

С технической точки зрения модель Radeon RX 7900 XTX Taichi White OC повторяет характеристики оригинальной чёрной версии, выпущенной производителем ранее.

Карта оснащена массивной воздушной системой охлаждения, в состав которой входят три вентилятора. Два боковых имеют диаметр 110 мм, диаметр центрального составляет 100 мм. Толщина видеокарты составляет 3 слота расширения. Габариты ускорителя равны 345 × 140 × 61 мм. Вес видеокарты составляет 1900 граммов. В комплект поставки новинки входит подпорка.

Для модели Radeon RX 7900 XTX Taichi White OC на базе полной версии графического процессора Navi 31 компания заявляет заводской разгон GPU. Его игровая частота составляет 2510 МГц (на 9,1 % выше эталона), а Boost-частота составляет 2680 МГц (на 7,2 % выше эталона). Имеется поддержка двойной системы BIOS.

Плата модели Radeon RX 7900 XTX Taichi White OC получила усиленную 22-фазную подсистему питания VRM. Дополнительное питание новинка получает по трём 8-контактным разъёмам. Производитель рекомендует использовать с указанной видеокартой блок питания мощностью от 1000 Вт.

В оснащение ускорителя также вошли три разъёма DisplayPort 2.1 и один HDMI 2.1.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: asrock, видеокарта, radeon rx 7900 xtx
asrock, видеокарта, radeon rx 7900 xtx
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