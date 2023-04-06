Рынок игровых ПК продолжит сжиматься в 2023 году, а затем восстановится за два года

В прошлом году глобальный рынок ПК пережил серьёзный спад. Сегмент игровых ПК не стал исключением: совокупный объём продаж в нём упал с максимума в $68 млрд в 2021 году до $42 млрд в 2022 году. Аналитики из Jon Peddie Research считают, что ситуация продолжит ухудшаться в этом году, после чего рынок игровых ПК вернётся к росту.

По подсчётам специалистов JPR, суммарные продажи в сегменте игровых ПК увеличатся примерно на $5 млрд к 2025 году и составят $47,1 млрд. Это более чем на 12 % больше прошлогодней выручки. Однако в краткосрочной перспективе ожидается, что рынок останется сдержанным, поскольку в этом году прогнозируется дальнейшее сокращение выручки до минимума в $37,3 млрд. Это почти на $5 млрд меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Аналитики JPR считают, что после начала восстановления рынка игровых ПК наибольший прирост будет наблюдаться в сегментах начального и высокого уровня, в то время как сегмент устройств средней ценовой категории продолжит сокращаться. Ожидается, что старший сегмент вырастет на 17 % с $22,9 млрд в 2022 году до $26,8 млрд в 2025 году, тогда как в младшем сегменте за тот же период прогнозируется рост с $5 млрд до $7,3 млрд. В это же время продажи устройств средней ценовой категории продолжат сокращаться с $14 млрд в 2022 году до $12,9 млрд в 2025 году. В нынешнем году в этом сегменте прогнозируется сокращение до $11,4 млрд, что на $2,3 млрд меньше, чем годом ранее.