EVGA представила доступные блоки питания серии GE с мощностью до 800 Вт и эффективностью 80 Plus Gold

Компания EVGA представила блоки питания серии GE. В дополнение к высокой эффективности, которая подтверждается сертификатом 80 Plus Gold, новинки характеризуются низкими уровнями пульсации и шумов при работе, а также жёстким контролем за рабочими напряжениями. В серию вошли модели мощностью 500, 600, 700 и 800 Вт.

Блоки питания EVGA GE не используют модульную схему подключения кабелей — все они являются неотъемлемой частью корпуса. В составе блоков питания примеряются качественные компоненты, включая термостойкие японские конденсаторы. Блоки питания охлаждаются 120-мм вентиляторами с поддержкой режима ECO Mode — при минимальной и средней нагрузке на систему они не вращаются и тем самым не создают дополнительного шума в работе ПК.

Для блоков питания EVGA GE заявляется защита от перегрузки по току (OCP), защита от перегрузки по суммарной мощности всех каналов (OPP), защита от перегрева (OTP), защита от подачи повышенного напряжения (OVP), защита от короткого замыкания (SCP), а также защита от понижения напряжения в сети (UVP). На все модели предоставляется пятилетняя гарантия производителя.

Компания оценила блоки питания GE мощностью 500, 600, 700 и 800 Вт в $69,99, $79,99, $89,99 и $99,99 соответственно.