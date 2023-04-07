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Сервис знакомств Tinder запустит премиальную подписку за $500 в месяц

По сообщениям сетевых источников, сервис знакомств Tinder планирует запустить премиальную подписку, позволить себе которую смогут только обеспеченные люди. Директор по продуктам Tinder Марк Ван Райсвик (Mark Van Ryswyk) подтвердил, что компания тестирует премиальную подписку Tinder Vault стоимостью $500 в месяц.

Источник изображения: Tinder

Источник изображения: Tinder

По данным источника, в настоящее время подписка Tinder Vault всё ещё находится в разработке, поэтому говорить о её полномасштабном запуске слишком преждевременно. В рамках этого предложения предусматривается помесячная оплата или же годовой абонемент за $5000. За эти деньги пользователь сервиса получит «особый статус» и «приоритетный пропуск», что, по всей видимости, означает ещё большее повышение профиля по сравнению с уже имеющимися тарифами. В дополнение к этому можно воспользоваться отдельными преимуществами, а также получить доступ к аккаунтам «самых активных и влиятельных пользователей».

Подписка Tinder Vault, ориентированная на состоятельных пользователей, не является чем-то из ряда вон выходящим для владельца сервиса Match Group. Компания владеет множеством приложений для знакомств, включая Hinge и OkCupid. В прошлом году Match Group стала владельцем платформы для знакомств The League, которая предлагает своим пользователям достаточно дорогостоящие опции за отдельную плату.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: tinder, match group, знакомства
tinder, match group, знакомства
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