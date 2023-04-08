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США могут ввести санкции против «Лаборатории Касперского» из-за угрозы нацбезопасности

Министерство торговли США рассматривает возможность принятия ограничительных мер в отношении использования продукции «Лаборатории Касперского» — российской компании, работающей в сфере информационной безопасности. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные осведомлённые источники.

Источник изображения: pixabay.com

Источник изображения: pixabay.com

В сообщении сказано, что программное обеспечение «Лаборатории Касперского» было удалено из сетей федерального правительства США ещё при президенте Дональде Трампе (Donald Trump). При этом сама компания неоднократно заявляла, что она не сотрудничает с российским правительством или правительством какой-либо другой страны, а также не содействует кибершпионажу или иной вредоносной деятельности.

Относительно возможных новых ограничений в Минторге США сообщили, что ведомство не комментирует «какие-либо потенциальные действия в отношении компаний», а также подчеркнули приверженность ведомства использованию имеющихся полномочий в полной мере для обеспечения защиты конфиденциальных данных американцев и сотрудничеству с Конгрессом США для адаптации к меняющимся рискам. Официальные представители «Лаборатории Касперского» пока никак не комментируют данный вопрос.

Представитель Министерства торговли США рассказал о том, что в настоящее время ведомство пересматривает правила онлайн-безопасности, известные как правила информационно-коммуникационных технологий и услуг. Эти правила направлены на обеспечения защиты американских интернет-пользователей от ряда угроз, включая шпионаж и дезинформацию, которыми могут заниматься технологические компании и сервисы, базирующиеся в потенциально враждебных странах, таких как Россия и Китай. Помимо прочего, правила предусматривают возможность полного запрета приложений, если они представляют угрозу национальной безопасности страны.

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности,
Теги: лаборатория касперского, кибербезопасность, сша
лаборатория касперского, кибербезопасность, сша
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