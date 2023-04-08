InWin представила корпус-оригами POC: это набор металлических листов, которые нужно гнуть самостоятельно

Компания InWin выпустила инновационный компьютерный корпус POC. В отличие от большинства обычных компьютерных корпусов, которые поставляются в уже собранном виде, новинку от InWin необходимо доделывать самостоятельно. При этом сам процесс сборки напоминает складывание картонной коробки.

Корпус поставляется в плоской картонной коробке, внутри которой владельца ожидает не собранная конструкция, а набор металлических листов толщиной 0,8 мм с намеченными линиями сгиба.

Окончательный вид InWin POC приобретает после сгибания листов в специальных местах для создания его объёма. Производитель утверждает, что материал податлив и выдерживает несколько циклов сгибаний-разгибаний.

Несмотря на свои компактные размеры в собранном виде, InWin POC допускает установку весьма производительных компьютерных компонентов. Например, сюда можно установить блок питания стандартного размера (длиной до 160 мм), видеокарту толщиной до 3,5 слотов, длиной до 346 мм и шириной до 82 мм, а также процессорных кулеров высотой до 142 мм. Кроме того, у корпуса предусмотрено одно место для 2,5-дюймового накопителя.

Для видеокарты выделено отдельное пространство. Это позволяет более эффективно отводить от неё тепло, а также предотвращает её дополнительный нагрев от других комплектующих ПК. В комплект поставки корпуса InWin POC также входит переходник-райзер стандарта PCI-Express 4.0.

Вентиляцию для корпуса POC владельцу тоже предлагается организовать самостоятельно. Лист метала, служащий передней панелью, имеет набор симметричных разрезов. Их можно отогнуть для создания дополнительного потока свежего корпуса к комплектующим.

Набор портов фронтальной панели новинки состоит из одного USB 3.2 Gen2x2 Type-C, двух USB 3.2 Gen1 и одного комбинированного 3,5-аудиовыхода.

Размеры корпуса InWin POC в собранном состоянии составляют 256 × 278 × 423 мм, а его вес равен 4 кг. В комплект поставки новинки помимо переходника-райзера PCIe 4.0 входит 120-мм вентилятор охлаждения InWin Luna AL120 для задней стенки.

Компания оценила корпус POC в $95,00/€99,00. В продаже новинка будет доступна в двух комбинациях цветов — чёрно-синем и жёлто-зелёном.