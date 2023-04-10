Видеокарта GeForce RTX 4070 Ti не выпускается в фирменном исполнении NVIDIA Founders Edition (FE). Её реализация возложена на партнёров компании NVIDIA, которые выпускают карту в своих исполнениях. В свою очередь младшая модель GeForce RTX 4070 получит фирменное исполнение NVIDIA — видеокарты GeForce RTX 4070 Founders Edition на обзор получили некоторые профильные СМИ и техноблогеры.

Новинка в эталонном исполнении выглядит точно также, как и в более ранних утечках. Толщина видеокарты составляет два слота расширения. Она намного компактнее модели GeForce RTX 4080 FE и своими размерами значительно ближе к GeForce RTX 3070 FE.

В исполнении от NVIDIA карта оснащается новым 12+4-контактным разъёмом питания 12VHPWR. В то же время многие производители выпустят неэталонные версии ускорителя, оснащённые обычными 8-контактными коннекторами.

В основе GeForce RTX 4070 FE применяется очень компактная печатная плата с V-образным торцом. В результате второй вентилятор системы охлаждения, расположенный на обратной стороне ускорителя, охлаждает только радиатор. В набор видеоразъёмов новинки входят один HDMI 2.1 и три DisplayPort 1.4.

В продаже GeForce RTX 4070 ожидается с 13 апреля. Её рекомендованная стоимость составит $599.