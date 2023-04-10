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Игровой смартфон ASUS ROG Phone 7 Pro показался на изображениях с внешним активным кулером

Анонс игровых смартфонов ASUS ROG Phone 7 и ROG Phone 7 Pro состоится 13 апреля. Известный сетевой информатор Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал первые рендеры устройств, на одном из которых новый игровой флагман ASUS показан со внешней системой охлаждения.

Источник изображений: Twitter / Evan Blass

Источник изображений: Twitter / Evan Blass

Оба аппарата будут использовать флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 2. Версия ROG Phone 7 Pro, хотя и отличается внешним видом от прошлогоднего ROG Phone 6D Ultimate, заимствует у последнего внешнюю активную систему охлаждения AeroAtive Portal.

Судя по всему, кулер AeroAtive Portal будет входить в комплект поставки только модели ROG Phone 7 Pro. Активная система охлаждения значительно снижает рабочую температуру устройства и позволяет обеспечивать стабильно высокую производительность при длительных игровых сессиях — CPU и GPU не сбрасывают частоты из-за перегрева. Другой особенностью AeroAtive Portal является ЖК-дисплей. Также ожидается наличие RGB-подсветки.

Компания ASUS также выпустит для смартфонов серии ROG Phone 7 фирменные чехлы и стёкла для экранов.

По имеющейся информации из базы данных Национальной комиссии по коммуникациям Тайваня, смартфоны оснащены батарей на 6000 мА·ч и поддерживают быструю зарядку мощностью 65 Вт.

Слухи приписывают устройствам 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 165 Гц, а также тройной блок основной камеры, состоящий из датчиков с разрешением 50, 13 и 5 мегапикселей.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: asus, rog phone 7, смартфон, игровой
asus, rog phone 7, смартфон, игровой
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