Игровой смартфон ASUS ROG Phone 7 Pro показался на изображениях с внешним активным кулером

Анонс игровых смартфонов ASUS ROG Phone 7 и ROG Phone 7 Pro состоится 13 апреля. Известный сетевой информатор Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал первые рендеры устройств, на одном из которых новый игровой флагман ASUS показан со внешней системой охлаждения.

Оба аппарата будут использовать флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 2. Версия ROG Phone 7 Pro, хотя и отличается внешним видом от прошлогоднего ROG Phone 6D Ultimate, заимствует у последнего внешнюю активную систему охлаждения AeroAtive Portal.

Судя по всему, кулер AeroAtive Portal будет входить в комплект поставки только модели ROG Phone 7 Pro. Активная система охлаждения значительно снижает рабочую температуру устройства и позволяет обеспечивать стабильно высокую производительность при длительных игровых сессиях — CPU и GPU не сбрасывают частоты из-за перегрева. Другой особенностью AeroAtive Portal является ЖК-дисплей. Также ожидается наличие RGB-подсветки.

Компания ASUS также выпустит для смартфонов серии ROG Phone 7 фирменные чехлы и стёкла для экранов.

По имеющейся информации из базы данных Национальной комиссии по коммуникациям Тайваня, смартфоны оснащены батарей на 6000 мА·ч и поддерживают быструю зарядку мощностью 65 Вт.

Слухи приписывают устройствам 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 165 Гц, а также тройной блок основной камеры, состоящий из датчиков с разрешением 50, 13 и 5 мегапикселей.