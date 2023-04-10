YouTube расширяет список привилегий в подписке Premium

В течение многих лет подписка YouTube Premium обеспечивала отсутствие рекламы, режим фонового воспроизведения (картинка в картинке) и загрузку роликов для просмотра офлайн. Теперь владельцам премиум-аккаунта YouTube станет доступен повышенный битрейт видео в разрешении 1080p и возможность добавлять видео в очередь на мобильных устройствах. Также заявлена поддержка iOS SharePlay и множество других улучшений.

Google Meet Live Sharing позволяет пользователям Android вместе смотреть видео на YouTube. Теперь аналогичная возможность будет доступна для FaceTime на iOS с добавлением поддержки SharePlay в YouTube Premium в ближайшие недели. Apple добавила SharePlay в iOS 15.1, и она уже реализована в нескольких приложениях.

YouTube на iOS первым получит улучшенную версию HD-качества 1080p с увеличенным битрейтом. Google утверждает, что видео станет «более чётким и чистым», что особенно полезно для сюжетов «с большим количеством деталей и движения». 1080p Premium будет развёртываться в течение ближайших недель пока в качестве экспериментального режима. В дальнейшем Google планирует внедрить этот режим и на Android. Для всех остальных (бесплатных) пользователей существующее качество 1080p не изменится.

С сегодняшнего дня пользователи YouTube Premium на телефонах и планшетах смогут добавлять видео в очередь для последующего просмотра. Эта функция тестировалась с конца прошлого года и теперь станет дополнением к уже существующим возможностям интернет-версии.

Для подписчиков Premium YouTube предлагает новую функцию «Продолжить просмотр». Если пользователь не закончит просмотр видео на телефоне, при следующем открытии youtube.com ему будет предложено продолжить просмотр с того же места. Теперь эта возможность доступна на Android, iOS и в веб-версии.

Кроме этого, YouTube для премиум-подписчиков теперь официально поддерживает режим Smart Downloads, который автоматически сохраняет рекомендуемые видео для просмотра в автономном режиме.