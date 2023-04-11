В 2023 году в Steam выйдет Ad Infernum — нелинейный хоррор про выживание на адской заправке с геймплеем в духе Deus Ex

Портал PC Gamer обратил внимание, что в настоящее время к релизу на ПК готовится мрачный хоррор на выживание со свободой действий Ad Infernum от студии Glass Knuckle Games (Heliophobia, Noir Syndrome).

События Ad Infernum развернутся на заправочной станции посреди пустыни, где в одиночестве оказывается заперт главный герой: «Тёмные ритуалы. Демонические преследователи. Выхода нет».

Подобно другим играм в стиле симуляторов погружения (immersive sim) — например, Deus Ex, — Ad Infernum не будет ограничивать геймера в выборе подхода для прохождения, будь то стелс или открытый бой.

Разработчик Ad Infernum обещает возможность отправиться куда угодно, взобраться на что угодно, взаимодействовать «практически с любым объектом» и исследовать мир без привязки к сюжету.

В ответ на публикацию PC Gamer разработчик Ad Infernum представил новые скриншоты

Тема оккультного в Ad Infernum проявляется и в системе крафта. С помощью магических ритуалов пользователь сможет разбивать предметы на составляющие материалы для создания из них чего-то совершенно иного.

Помимо прочего, в Ad Infernum заявлены «секреты на каждом углу» (сокровища, короткие пути, информация о вселенной). Исследование мира игры вознаграждается, но обязательным элементом прохождения не является.

Ad Infernum выйдет в 2023 году в Steam и itch.io. Новых трейлеров игра не видела уже более двух лет, но у себя в Twitter разработчик Entropy Phi часто делится геймплейными отрывками — например, с использованием стула в качестве щита от пуль.