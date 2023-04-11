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Сессионный шутер Escape from Tarkov Arena получил новый геймплейный тизер и почти три десятка скриншотов

Портал Wccftech обратил внимание, что разработчики из российской студии Battlestate Games на прошедших выходных представили второй тизер Escape from Tarkov Arena — сессионного мультиплеерного шутера в мире Escape from Tarkov.

Источник изображений: Battlestate Games

Источник изображений: Battlestate Games

Напомним, по сюжету Escape from Tarkov Arena игроки выйдут на арены в городе Тарков для участия в гладиаторских боях, организованных таинственной группой Мастеров Арены во главе с Ведущим.

Arena будет самостоятельной игрой со знакомыми по Escape from Tarkov хардкорными механиками и более доступным для массовой аудитории геймплеем: без риска потерять всё своё снаряжение и добычу в случае смерти до выхода с карты.

Новый геймплейный тизер Escape from Tarkov Arena длится чуть меньше 50 секунд, демонстрирует выбор арены и экипировки, а также игровой процесс на двух картах — Sawmill и Bay-5.

Помимо прочего, в преддверии выхода ролика Battlestate в своих соцсетях опубликовала 26 новых скриншотов карт Escape from Tarkov Arena (см. галерею ниже) — вдобавок к двум уже упомянутым студия показала Aitpit и Equator.

Скриншоты карт Escape from Tarkov Arena
Airpit
Смотреть все изображения (26)
Airpit
Airpit
Airpit
Airpit
Airpit
Sawmill
Sawmill
Sawmill
Sawmill
Sawmill
Sawmill
Equator
Equator
Equator
Equator
Bay-5
Bay-5
Bay-5
Bay-5
Bay-5
Bay-5
Bay-5
Bay-5
Bay-5
Bay-5
Смотреть все
изображения (26)

Escape from Tarkov Arena предложит различные PvP- и PvE-режимы, разблокировку оружия и снаряжения, рейтинги, а также возможность участвовать в боях Арены своим основным персонажем из Escape from Tarkov.

Сроки выхода Escape from Tarkov Arena не уточняются. Покупателям самого дорогого издания Escape from Tarkov (комплект Edge of Darkness за $140) игра достанется в качестве бесплатного DLC, а всем остальным за доступ к проекту придётся платить.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер,
Теги: escape from tarkov, escape from tarkov arena, battlestate games
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