Гибкие смартфоны Vivo X Fold 2 и X Flip, а также планшет Pad 2 дебютируют 20 апреля

Слухи о скором запуске смартфона с гибким дисплеем Vivo X Fold 2 ходят достаточно давно. Теперь же стало известно, что аппарат официально представят широкой публике 20 апреля. В рамках этого мероприятия разработчики также покажут смартфон-раскладушку Vivo X Flip и планшетный компьютер Vivo Pad 2.

Ожидается, что смартфон Vivo X Fold 2 будет оснащён 8,03-дюймовый основным складывающимся внутрь дисплеем, который выполнен по технологии AMOLED. С внешней стороны будет размещён 6,53-дюймовый AMOLED-дисплей. Обе панели дополнены сканером отпечатков пальцев. Предполагается, что основой новинки станет производительный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Он изготавливается по технологии 4 нм и имеет в оснащении одно ядро Cortex-X3 с частотой до 3,2 ГГц, два ядра Cortex-A715 с частотой до 2,8 ГГц, два ядра Cortex-A710 с частотой до 2,8 ГГц и три ядра Cortex-A510 с частотой до 2,0 ГГц.

Что касается раскладушки Vivo X Flip, то информации об этом устройстве значительно меньше. По данным источника, аппаратной основой новинки станет микропроцессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (одно ядро Cortex-X2 с частотой до 3,2 ГГц, три ядра Cortex-A710 с частотой до 2,5 ГГц и четыре ядра Cortex-A510 с частотой до 1,8 ГГц). Также ожидается появление 32-мегапиксельной фронтальной камеры и основной камеры на базе 50-мегапиксельного сенсора Sony IMX866.

По сообщениям сетевых источников, новый планшет Vivo будет оснащён 12,1-дюймовым ЖК-дисплеем с поддержкой разрешения формата 2,8 K и частотой обновления 144 Гц. Сообщается о наличии 8-мегапиксельной фронтальной камеры, предназначенной для создания селфи-снимков и общения по видеосвязи. Двойная основная камера на тыльной стороне корпуса сформирована из сенсоров на 12 и 2 Мп, а также дополнена светодиодной вспышкой.

За производительность в Vivo Pad 2, предположительно, отвечает микропроцессор MediaTek Dimensity 9000 (одно ядро Cortex-X2 с частотой 3,0 ГГц, три ядра Cortex-A710 с частотой 2,8 ГГц и четыре ядра Cortex-A510 с частотой 1,8 ГГц). Пользователи смогут выбирать между версиями устройства с 8 или 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и накопителем формата UFS 3.1 ёмкостью 128, 256 или 512 Гбайт. Источником питания является аккумуляторная батарея на 10 000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки на 44 Вт.

Более детальная информация касательно характеристик новинок Vivo появится через несколько дней, когда состоится их официальная презентация. Вероятно, тогда же будут объявлены данные о стоимости устройств и сроках их поступления в продажу.