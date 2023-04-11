Сегодня 11 апреля 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости планшетные компьютеры и смартбуки E Ink представила цветные дисплеи на эле...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

E Ink представила цветные дисплеи на электронных чернилах Spectra 6 с очень насыщенными цветами

Компания E Ink представила цветные дисплеи на электронных чернилах Spectra 6. Они начнут появляться в готовых продуктах в 2024 году. Качество и яркость цветов на экранах Spectra 6 невероятные для дисплеев E Ink. Цветные изображения на них не так сильно отличаются от картинки на ЖК-дисплеях. Если дисплеи Spectra 6 появятся в букридерах — это станет прорывом. Но пока это будут экраны для цифровых вывесок, поскольку они хоть и дают красивую картинку, но работают медленно и стоят дорого.

Источник изображений: E Ink

Дисплей Spectra 6. Источник изображений: E Ink

На момент выпуска пресс-релиза компания E Ink не стала делиться техническими подробностями дисплеев Spectra 6. Известно, что в каждой микрокапсуле цветного дисплея Spectra 6 будет больше цветов микровзвеси — цветных частичек, плавающих в растворе специального масла. В последних поколениях цветных дисплеев E Ink в каждой микрокапсуле — для простоты каждую из них можно считать пикселем — размещается микровзвесь четырёх цветов: белая, жёлтая, пурпурная и голубая. В микрокапсулах Spectra 6 помещается микровзвесь шести отдельных цветов, что расширит палитру изображений. По крайней мере, на рекламных картинках дисплеев Spectra 6 цвета выглядят очень и очень яркими.

В каждой микрокапсуле полноцветных дисплеев E Ink Gallery 3 (ACeP) содержатся пигменты четырёх цветов

В каждой микрокапсуле полноцветных дисплеев E Ink Gallery 3 (ACeP) содержатся пигменты четырёх цветов

Контрастность новинок тоже на высоте. Заявлено, что уровень контрастности Spectra 6 составляет 30:1 — это в два раза больше, чем у чёрно-белых дисплеев компании и около трёх раз выше, чем в случае цветных дисплеев предыдущих поколений. При этом плотность пикселей будет достигать 200 точек на дюйм, хотя и будет зависеть от диагонали дисплея. Какие это будут диагонали, компания тоже не спешит раскрывать. Они могут быть как большими, так и маленькими на уровне электронных ценников.

Главным недостатком подобных дисплеев на цветных электронных чернилах — это медленное обновление экрана, время которого может доходить до нескольких минут. Для решения этой проблемы компания начала создавать электронику, которая обновляет только малую часть изображения, делая его, например, мигающим для привлечения покупателей.

Spectra 6

E Ink Spectra 6

Сегодня для цветных электронных книг E Ink предлагает два новых поколения цветных экранов — Kaleido 3 и Gallery 3 с 4 тыс. и 50 тыс. одновременно отображаемых цветов. Очевидно, дисплеи Spectra 6 смогут представить ещё больше цветов и оттенков и, что самое интересное, это будут по-настоящему яркие цвета, которых нет ни у Kaleido 3, ни у Gallery 3. Ждём!

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китайский производитель экранов BOE впервые за 13 лет отчитался о падении выручки
Ricoh представила беспроводной сенсорный дисплей для смартфонов
В апреле E Ink и Sharp выпустят 42-дюймовые плакаты на электронных чернилах
Samsung стала крупнейшим поставщиком телевизоров в 2022 году — уже 17 год подряд
Samsung и LG могут потерять рынок OLED-дисплеев — китайские компании усиливают позиции
Philips представила 42- и 34-дюймовые игровые OLED-мониторы Evnia 8000 с тыльной подсветкой Ambiglow
Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры, планшетные компьютеры и смартбуки,
Теги: электронная книга, e ink, дисплеи
электронная книга, e ink, дисплеи
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Игровой ноутбук XPG Xenia 15 KC на Intel Core i7-11800H и NVIDIA GeForce RTX 3070 28
Обзор ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200: мощный бесперебойник с AVR 12
Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 8
Умные помощники: обзор онлайновых AI-сервисов для обработки изображений 2

© 1997—2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22