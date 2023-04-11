E Ink представила цветные дисплеи на электронных чернилах Spectra 6 с очень насыщенными цветами

Компания E Ink представила цветные дисплеи на электронных чернилах Spectra 6. Они начнут появляться в готовых продуктах в 2024 году. Качество и яркость цветов на экранах Spectra 6 невероятные для дисплеев E Ink. Цветные изображения на них не так сильно отличаются от картинки на ЖК-дисплеях. Если дисплеи Spectra 6 появятся в букридерах — это станет прорывом. Но пока это будут экраны для цифровых вывесок, поскольку они хоть и дают красивую картинку, но работают медленно и стоят дорого.

На момент выпуска пресс-релиза компания E Ink не стала делиться техническими подробностями дисплеев Spectra 6. Известно, что в каждой микрокапсуле цветного дисплея Spectra 6 будет больше цветов микровзвеси — цветных частичек, плавающих в растворе специального масла. В последних поколениях цветных дисплеев E Ink в каждой микрокапсуле — для простоты каждую из них можно считать пикселем — размещается микровзвесь четырёх цветов: белая, жёлтая, пурпурная и голубая. В микрокапсулах Spectra 6 помещается микровзвесь шести отдельных цветов, что расширит палитру изображений. По крайней мере, на рекламных картинках дисплеев Spectra 6 цвета выглядят очень и очень яркими.

Контрастность новинок тоже на высоте. Заявлено, что уровень контрастности Spectra 6 составляет 30:1 — это в два раза больше, чем у чёрно-белых дисплеев компании и около трёх раз выше, чем в случае цветных дисплеев предыдущих поколений. При этом плотность пикселей будет достигать 200 точек на дюйм, хотя и будет зависеть от диагонали дисплея. Какие это будут диагонали, компания тоже не спешит раскрывать. Они могут быть как большими, так и маленькими на уровне электронных ценников.

Главным недостатком подобных дисплеев на цветных электронных чернилах — это медленное обновление экрана, время которого может доходить до нескольких минут. Для решения этой проблемы компания начала создавать электронику, которая обновляет только малую часть изображения, делая его, например, мигающим для привлечения покупателей.

Сегодня для цветных электронных книг E Ink предлагает два новых поколения цветных экранов — Kaleido 3 и Gallery 3 с 4 тыс. и 50 тыс. одновременно отображаемых цветов. Очевидно, дисплеи Spectra 6 смогут представить ещё больше цветов и оттенков и, что самое интересное, это будут по-настоящему яркие цвета, которых нет ни у Kaleido 3, ни у Gallery 3. Ждём!