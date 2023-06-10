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Защищённый смартфон Blackview BV8900 с усовершенствованной тепловизионной камерой предлагается со скидкой 35 %

Партнёрский материал

Компания Blackview представила флагманский защищённый смартфон Blackview BV8900 с усовершенствованной тепловизионной камерой, поддержкой технологии UWB и мощным аккумулятором на 10 380 мА·ч. Новинка работает под управлением DokeOS 3.1 на базе Android 13.

Одной и особенностей Blackview BV9800 является усовершенствованный тепловизор FLIR, позволяющий определить местоположение источника тепла и получить его изображение с четырёхкратным увеличением и разрешением 80×60 пикселей.

Смартфон оснащён 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2400×1080 точек, яркостью 440 кд/м2 и поддержкой управления в перчатках. Сертификация TÜV SÜD Low Blue Light подтверждает безопасность использования устройства для глаз благодаря уменьшению мерцания экрана и пониженному излучению в синей части спектра. Защиту дисплея от царапин и повреждений обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass.

Производительную работу устройства обеспечивает восьмиядерный процессор MediaTek Helio P90 вместе с 8 Гбайт оперативной памяти с возможностью виртуального расширения до 16 Гбайт. Ёмкость флеш-накопителя равна 256 Гбайт. Объём памяти можно увеличить благодаря слоту для карт microSD ёмкостью до 1 Тбайт.

В качестве источника питания в смартфоне используется твердотельный аккумулятор ёмкостью 10 380 мА·ч, более безопасный в работе благодаря отсутствию легковоспламеняющихся компонентов и более устойчивый к перепадам температуры в диапазоне от -30 ℃ до 60 ℃. В режиме ожидания заряда батареи достаточно для 45,5 дня работы. Благодаря поддержке быстрой зарядки мощностью 33 Вт на восполнение заряда уходит всего 2,5 часа. Также имеется функция быстрой обратной зарядки.

Ещё одной особенность смартфона является поддержка технологии сверхширокополосной беспроводной связи (UWB), позволяющей более точно по сравнению с Bluetooth оценивать направление и расстояние до объекта с прикреплённой меткой.

На задней панели смартфона размещена 64-мегапиксельная камера с сенсором Samsung ISOCELL GW3 и поддержкой алгоритмов съёмки ArcSoft 4.0, 5-мегапиксельным датчиком и тепловизором, обеспечивающая красочные снимки с высоким качеством. Для съёмки селфи используется 16-мегапиксельная фронтальная камера с поддержкой фазового автофокуса.

Blackview BV9800 соответствует по защите от влаги, пыли, ударов и падений стандартам IP68, IP69 и MIL-STD-810H, благодаря чему его можно использовать в самых неблагоприятных условиях без опаски внезапного выхода из строя. Спецификации смартфона также включают поддержку технологии NFC, навигационных систем GPS, Глонасс, Beidou, Galileo, два слота для сим-карт.

В честь старта глобальных продаж компания предлагает скидку на Blackview BV8900 в размере 35 %. С 12 по 18 июня смартфон будет доступен для покупки по цене $259,99 при розничной цене $399,99.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: blackview, защищённый, смартфон, скидки
blackview, защищённый, смартфон, скидки
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