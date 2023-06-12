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Летняя распродажа: Ugreen предлагает со скидками зарядное устройство, концентратор «10-в-1» и беспроводную клавиатуру с мышью

Партнёрский материал

Компания Ugreen объявила о скидках на свои устройства в рамках ежегодной летней распродажи AliExpress 618, благодаря чему зарядное устройство Ugreen 30 Вт GaN PD, концентратор Ugreen CM498 «10-в-1» с десятью портами и беспроводную клавиатуру Ugreen KU004 с мышью в комплекте.

Зарядное устройство Ugreen 30 Вт GaN PD с выходной мощностью в 30 Вт можно использовать для смартфонов на iOS и Android, а также других мобильных гаджетов. Устройство имеет компактные размеры благодаря использованию транзисторов нового поколения на основе нитрида галлия (GaN-транзисторы). Технология GaN отличается более высокой эффективностью (КПД ≥ 70 %), а также обеспечивает более низкую температуру зарядного устройства, что позволяет его использовать при более высоких температурах окружающей среды.

Ugreen 30 Вт GaN PD оснащено одним портом USB Type-C с максимальной мощностью зарядки 30 Вт и поддержкой стандарта PPS 3.3 и двумя портами USB Type-A с максимальной мощностью зарядки 18 Вт, а также розеткой переменного тока с поддержкой подключения бытовых устройств максимальной мощностью 3680 Вт и защитой от перегрузок. Устройство поддерживает протоколы быстрой зарядки Power Delivery, Qualcomm Quick Charge, Huawei FCP, BC1.2. Благодаря поддержке стандарта PPS 3.3 устройство может динамически регулировать выходное напряжение и ток в соответствии с условиями спецификаций заряжаемых гаджетов.

С помощью Ugreen 30 Вт GaN PD можно зарядить за полчаса смартфон Xiaomi 11 через порт USB Type-A на 52 %, а смартфон iPhone 14 Pro через порт USB Type-C — на 60 %. Благодаря компактным габаритам и небольшому весу — всего 148 г — зарядное устройство Ugreen 30 Вт GaN PD является идеальным решением для путешественников.

В погоне за компактными габаритами ноутбуков, производители стремятся сократить количество разъёмов, что создаёт определённые трудности с подключением к ним внешних устройств. Концентратор Ugreen CM498 «10-в-1» позволит расширить коммуникационные возможности ноутбуков и других гаджетов благодаря имеющимся 10 портам, включая HDMI, VGA, USB Type-C с поддержкой Power Delivery, три порта USB 3.0 (скорость передачи до 5 Гбит/с), слоты для карт памяти SD/TF, разъём RJ45 для подключения Ethernet (до 1000 Мбит/с) и 3,5-мм аудоразъём для подключения наушников.

Ugreen CM498 15601 обеспечивает возможность передачи видеосигнала на внешний монитор в формате 4K с частотой обновления 30 Гц через порт HDMI и 1080P/60 Гц через порт VGA. Можно также передавать видеосигнал через порты HDMI и VGA одновременно. Реализована поддержка зарядки мощностью 100 Вт. Безопасность работы устройства обеспечивает встроенная защита от перегрузки.

Концентратор совместим с устройствами под управлением ОС Mac Os/Windows/IOS/Android/Linux, включая MacBook и iPad, а также док-станцию для Steam Deck.

Устройство обладает современным дизайном, выполнено в тонком корпусе из ударопрочного АБС-пластика. Благодаря компактным размерам и небольшому весу концентратор можно брать с собой на работу или в командировку.

Беспроводная клавиатура Ugreen KU004 с мышью в комплекте обладает раскладкой на русском, английском и корейском языках. Благодаря использованию мембранных клавиш клавиатура работает практически бесшумно.

Устройство отличается минималистичным дизайном, придающим ей стильный вид. Имеющиеся противоударные и противоскользящие ножные накладки обеспечивают устойчивость клавиатуры, а также предохраняют рабочий стол от царапин. Угол наклона клавиатуры в 8° обеспечивает удобную работу.

Полноразмерная клавиатура включает 104 клавиши. Функциональные клавиши клавиатуры — выпуклые, а буквенные и цифровые — вогнутые, что позволяет их легко различить и может помочь уменьшить ошибок при наборе текста.

Для подключения клавиатуры и мыши к компьютеру используется протокол Bluetooth 5.0. Для начала работы нет надобности в установке драйвера — достаточно подключить беспроводной приёмник к USB-порту компьютера и можно начинать набирать текст.

В рамках акции стоимость зарядного устройства Ugreen 30 Вт GaN PD составит со скидкой $16,86, цена концентратора Ugreen CM498 «10-в-1» — $29,99, клавиатуры Ugreen KU004 с мышью — $21,32. Кроме того, предоставляется скидка $2,00 за каждые $25,00 в сумме заказа при указании промокода UUD612.

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Рубрики: Новости Hardware, блоки питания, адаптеры, источники питания, манипуляторы, устройства ввода графики,
Теги: ugreen, зарядное устройство, концентратор, клавиатура, мышь, скидки
ugreen, зарядное устройство, концентратор, клавиатура, мышь, скидки
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