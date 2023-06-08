Анонс «компактного» смартфона ASUS Zenfone 10 намечен на 29 июня

Компания ASUS сообщила, что 29 июня представит смартфон Zenfone 10. Трансляция презентации устройства будет проводиться в 16:00 по московскому времени на YouTube-канале компании.

На промо-странице Zenfone 10 указываются его ключевые характеристики. В частности, смартфон предложит 5,9-дюймовый дисплей. В основе новинки будет использоваться процессор Snapdragon 8 Gen 2. Основной блок камер устройства получит усовершенствованную систему стабилизации. Кроме того, Zenfone 10 получит поддержку беспроводной зарядки, которой не было у модели Zenfone 9.

ASUS Zenfone 10 также предложит несколько вариантов цветового исполнения корпуса. Судя по всему, одним из них будет зелёный.

Больше подробностей о новинке, включая информацию о её стоимости, можно будет узнать в конце текущего месяца.