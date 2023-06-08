Пространственная головоломка Viewfinder о преображении реальности с помощью фотоаппарата получила дату выхода — игру сравнивают с The Witness и F-Stop

Совсем скоро любителей интерактивных развлечений накроет волна новостей с летних игровых презентаций. Пока этого не произошло, издательство Thunderful и разработчики из шотландской Sad Owl Studios решили объявить дату выхода своей головокружительной головоломки Viewfinder.

Напомним, Viewfinder была официально представлена с помощью геймплейного трейлера в рамках прошедшей на исходе 2022-го церемонии награждения The Game Awards 2022 и до недавнего времени ожидалась к премьере в 2023 году. Игра позиционируется в качестве временного консольного эксклюзива PlayStation.

Как стало известно, Viewfinder поступит в продажу уже 18 июля текущего года в версиях только для PC (Steam) и PlayStation 5. Приуроченный к анонсу трейлер демонстрирует игровой процесс и сообщает о выходе демоверсии на японской консоли. На ПК игру разрешали опробовать в рамках апрельского фестиваля головоломок.

Основной особенностью Viewfinder является её центральная механика — доступный игроку фотоаппарат мгновенной печати позволяет делать снимки, способные преображать реальность вокруг. Пользователь может ступить внутрь фото и оживлять изображения, добавляя их в реальный мир для решения головоломок.

Помимо фотографий, в Viewfinder можно будет оживлять картины, наброски, скриншоты из игр 8-битной эпохи и почтовые открытки. Геймеру предстоит раскрыть секреты и причины существования мира и познать свободу творчества. Игру сравнивают с The Witness и невышедшей F-Stop — приквелом Portal.