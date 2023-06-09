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В Стокгольме отправился в плавание первый беспилотный электрический паром

8 июня в Стокгольме совершил первый рейс беспилотный электрический паром, созданный компанией Torghatten. Шведская столица стала первым городом в мире, где начали использовать подобную технологию. Начиная с 12 июня судно под названием MF Estelle станет регулярно курсировать по коротким маршрутам между островами Стокгольма.

Источник изображения: Torghatten

Источник изображения: Torghatten

Пока на пароме во время движения присутствует капитан, который присматривает за автоматикой, управляющей манёврами парома. В дальнейшем Torghatten видит свою задачу в том, чтобы сделать судно полностью автономным, без необходимости присутствия человека. По словам представителя компании, система уже «видит как капитан».

Судно оснащено радаром, камерами, лазерным лидаром и ультразвуковыми сонарами, собирающими данные для управления курсом, сообщил оперативный руководитель норвежской компании Эрик Нильссон (Erik Nilsson). По его словам, системе требуется меньше секунды для перепрокладки и смены курса при изменении условий плавания или обнаружении препятствий.

Десятиметровый паром стоит около $1,6 млн и может перевозить до 30 пассажиров. Билет в одну сторону будет стоить около 3 евро. Есть надежда, что регулярное применение таких автономных паромов сможет побудить больше жителей Стокгольма перемещаться пешком или ездить на велосипеде, а не на машине. Torghatten планирует расширять производство паромов для использования как в Швеции, так и за границей. Инициатива переправы была результатом частного и государственного сотрудничества и частично финансировалась ЕС.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: автономный транспорт, паром
автономный транспорт, паром
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