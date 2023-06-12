Австралийская Hypersonix испытает гиперзвуковой беспилотник, сделанный по заказу Пентагона

В рамках программы подведомственного Пентагону подразделения Defense Innovation Unit (DIU) уже летом следующего года австралийская компания Hypersonix Launch Systems проведёт испытания гиперзвукового летательного аппарата — контракт на его создание австралийцы заключили с американскими военными.

DART AE, над которым ведётся работа, будет представлять собой трёхметровый, 300-килограммовый демонстрационный аппарат с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Ожидается, что он сможет достигать гиперзвуковой скорости в 7 Махов. Детали первых испытаний пока уточняются и станут известны в следующем году. Но уже ясно, что речь идёт о создании беспилотного аппарата.

Летательный аппарат должен быть готов уже следующим летом — Пентагон наращивает усилия по развитию гиперзвуковых технологий. Подразделение DIU, подведомственное Пентагону, характеризует себя как структуру, фокусирующую усилия на ускорении внедрения коммерческих технологий и решений двойного назначения для быстрого решения оперативных задач.

В рамках оборонных инициатив Пентагона DIU представила проект HyCAT (high-cadence testing capabilities), обеспечивающий коммерческим компаниям возможность разрабатывать многоразовые и недорогие тестовые летательные средства и снизить нагрузку на ресурсы самого американского Министерства обороны. Также известно, что DIU заключили контракты с компанией Fenix Space на создание специальной буксировочной платформы для запусков, а также с компанией Rocket Lab, которая занимается подготовкой полёта суборбитальной гиперзвуковой ракеты Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE).