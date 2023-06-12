Samsung представила 49-дюймовый изогнутый монитор Odyssey OLED G9: DQHD, 240 Гц, Wi-Fi и цена $2200

Компания Samsung анонсировала новый сверхширокоформатный 49-дюймовый игровой монитор Odyssey OLED G9 (модель G95SC). Новинка обладает соотношением сторон 32:9 и поддерживает разрешение 5120 × 1440 пикселей.

В основе Odyssey OLED G9 используется изогнутая OLED-матрица с технологией подсветки Quantum Dot, радиусом кривизны 1800R, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,03 мс. Монитор оснащается процессором Neo Quantum Processor Pro, отвечающим за работу его основных функций. Для экрана Odyssey OLED G9 заявляется типичная яркость на уровне 250 кд/м2, сертификация DisplayHDR True Black 400, а также поддержка технологий синхронизации развёртки AMD FreeSync Premium Pro и VESA Adaptive Sync.

Монитор оснащён встроенным игровым хабом Gaming Hub, предоставляющим доступ к популярным игровым сервисам Nvidia GeForce Now и Xbox Game Pass. А благодаря наличию встроенного модуля Wi-Fi монитор можно использовать без подключения к ПК. Также новинка имеет функции смарт-ТВ, позволяющие смотреть любимые сериалы через личные стриминговые сервисы, и оснащена функцией голосового управления.

В набор внешних разъёмов Odyssey OLED G9 входят по одному DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и micro-HDMI 2.1. Кроме того, новинка получила USB-концентратор с одним нисходящим и одним восходящим разъёмами USB. Производитель также указывает на оснащение монитора двумя динамиками мощностью по 5 Вт каждый, RGB-подсветкой и подставкой, позволяющую менять угол наклона экрана.

С 12 по 25 июня монитор Samsung Odyssey OLED G9 будет доступен для предзаказа в западной розничной сети Best Buy по цене в $2199. Производитель также предлагает оформить покупку монитора через свой официальный онлайн-магазин. Сделав это до 26 июня, покупатель получит от Samsung подарочную карту на $250.