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Honor 90 Lite получит 90-Гц дисплей, чип Dimensity 6020 и тройную 108-Мп камеру

На сайте французского подразделения компании Honor были опубликованы спецификации смартфона среднего уровня Honor 90 Lite, который пополнил серию Honor 90, включающую модели Honor 90 и Honor 90 Pro.

Источник изображений: Honor

Источник изображений: Honor

Смартфон Honor 90 Lite оснащён 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем с соотношением сторон 19,9:9, разрешением FHD+ (2388 × 1080 точек) и частотой обновления 90 Гц. Смартфон построен на восьмиядерном процессоре Dimensity 6020 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и 8 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость флеш-памяти составляет 256 Гбайт.

На задней панели устройства размещена 108-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1.9, дополненная 5-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем (f/2.2) и 2-мегапиксельным датчиком для макросъёмки (f/2.4). Для любителей селфи у 90 Lite имеется 16-мегапиксельная фронтальная камера (f/2.45).

Аккумулятор ёмкостью 4500 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт. Спецификации смартфона также включают два слота для SIM-карт, поддержку сетей 5G, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, модуль NFC, ресивер GPS и порт USB-C. Для разблокировки устройства используется боковой сканер отпечатков пальцев.

Смартфон работает под управлением MagicOS 7.1 на базе Android 13. Устройство выпускается в чёрном (Midnight Black), серебристом (Titanium Silver) и сине-зелёном (Cyan Lake) цветах. Цена и сроки старта продаж Honor 90 Lite, как ожидается, будут объявлены 6 июля в ходе презентации серии Honor 90 для глобального рынка.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: honor, смартфон
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