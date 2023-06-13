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Роскомнадзор защитит Рунет от DDoS-атак за 1,5 млрд рублей

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, заключил договор на разработку системы защиты от DDoS-атак — закупка проведена у единственного поставщика, которым, по сведениям Forbes, является «Ростелеком», а стоимость контракта составляет 1,425 млрд рублей.

Источник изображения: kalhh / pixabay.com

Источник изображения: kalhh / pixabay.com

Договор заключён 25 мая, а срок его исполнения — 12 марта 2024 года. Среди целей указываются создание Национальной системы противодействия DDoS-атакам, координационного центра по защите от DDoS-атак, а также доработка ПО для технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). ТСПУ — аппаратный комплекс, устанавливаемый на сетях связи операторов в рамках закона о «суверенном Рунете». Это оборудование позволяет централизовано фильтровать трафик и блокировать запрещённые в России интернет-ресурсы. Неисключительную лицензию на ПО для ТСПУ без права доработки ранее предоставил «Ростелеком», поэтому ГРЧЦ мог провести неконкурентную закупку только у одного поставщика, уверены опрошенные Forbes эксперты.

В течение прошлого года ГРЧЦ занимался тестированием системы защиты от DDoS-атак — она осуществлялась посредством блокировки IP-адресов, которые участвовали в этих атаках, кроме того, применялась технология DPI (Deep Packet Inspection, то есть глубокое исследование пакетов трафика).

Схемы защиты от DDoS-атак подразделяются на облачные и магистральные — последние работают на сети операторов связи, и ГРЧЦ предполагает создать систему защиты магистрального типа. Эффективность работы такой системы оценивается экспертами как «умеренная», поскольку она способна противостоять только атакам, нацеленным на «забивание канала». Инциденты типа «атака на приложение» основаны на другой методике — создании множества «тяжёлых» запросов к сервису с ограниченными ресурсами. Когда эти ресурсы исчерпываются, новые запросы обрабатываться уже не могут — в таких случаях эффективна защита на уровне прокси-сервера, например, при помощи технологии Web Application Firewall (WAF), позволяющей пропускать на сервер приложения только легитимный трафик.

По итогам 2022 года Россия оказалась на четвёртом месте в мире по числу DDoS-атак на коммерческие и государственные ресурсы, сообщила ранее компания StormWall. И их число будет только расти — как минимум на 50 % в 2023 году, прогнозируют эксперты Swordfish Security. Только за I квартал 2023 года их число выросло более чем на 50 %: с 226 100 в I квартале прошлого года до 384 800, доложили в DDoS-Guard.

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности,
Теги: ddos, ростелеком, роскомнадзор
ddos, ростелеком, роскомнадзор
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