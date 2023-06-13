Infinix представила смартфон Note 30 VIP с Dimensity 8050, 108-Мп камерой и быстрой зарядкой по цене от $299

К смартфонам Infinix за последнее время уже успели привыкнуть как жители России, так и всего мира. Бренд довольно активно продвигает свою продукцию и сегодня состоялась мировая премьера модели Note 30 VIP — дополнение серии Infinix Note 30, представленной в этом мае.

Известно, что линейка уже включает Infinix Note 30, Infinix Note 30 5G и Infinix Note 30 Pro. Note 30 VIP построен на мобильной платформе MediaTek Dimensity 8050, считающейся клоном/ребрендингом Dimensity 1300 с GPU Arm G77 MC9 и 8/12 Гбайт ОЗУ LPDDR4X, а также 256 Гбайт флеш-памяти UFS 3.1.

6,67-дюймовый AMOLED-дисплей получил разрешение Full HD+ (2400 × 1080 пикселей) с частотой обновления изображения 120 Гц и пиковую яркость 900 кд/м2. Уровень ШИМ составляет 1920 Гц. Основная камера получила 108-мегапиксельный сенсор, также имеется макрокамера и датчик глубины, оба варианта — по 2 мегапикселя. 32-мегапиксельная селфи-камера в круглом вырезе имеет разрешение 32 мегапикселя.

Новинка оснащена АКБ на 5000 мА·ч и поддерживает как проводную зарядку на 68 Вт, так и беспроводную — на 50 Вт. Утверждается, что в случае проводной зарядки с нуля до 80 % аккумулятор заряжается за 30 минут, а беспроводная зарядка за то же время позволяет за то же время зарядить АКБ до 50 %.

Note 30 VIP работает под управлением Android 13 в оболочке XOS 13, поддерживает 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS и NFC. Имеется 3,5-мм выход для наушников и порт для зарядки USB Type-C, а также стереодинамики JBL. Вес устройства составляет 190 г, размеры — 162,66 × 75,89 × 8,21 мм.

Цена Note 30 VIP составит от $299 и будет зависеть от объёма встроенной памяти. Выпускаются варианты белого и чёрного цветов, время начала продаж будет объявлено позже.