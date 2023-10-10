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Logitech выпустила игровую мышь G502 X Plus Millennium Falcon Edition в стиле «Звёздных войн»

Компания Logitech представила игровую мышь G502 X Plus Millennium Falcon Edition, которая посвящена 40-летию фильма «Звёздные войны. Эпизод VI – Возвращение джедая». Верхняя часть корпуса новинки выполнена в стиле «Сокола тысячелетия», космического корабля из вселенной «Звёздных войн», на котором летали Хан Соло и Чубакка.

Источник изображения: Logitech

Источник изображения: Logitech

В плане функциональности новинка полностью идентична стандартной версии G502 X Plus. Отличает её исключительно внешний облик, который дополняется красной и серой кнопками в верхней части корпуса. Для фанатов киновселенной также будут доступны лицензированные коврики G840 XL Cloth Gaming Mouse Pad в версиях Battle of Endor и Darth Vader.

Что касается самой мыши G502 X Plus, то её основой является фирменный оптический сенсор Logitech Hero 25K. В конструкции предусмотрено девять программируемых кнопок, гибридные оптико-механические переключатели Lightforce, кнопки регулировки чувствительности сенсора, свободно вращающееся колесо прокрутки (поддерживается переключение на шаговое вращение). Реализована поддержка технологии Lightspeed, которая обеспечивает практически полное отсутствие задержек. Мышь оснащена RGB-подсветкой, которая для G502 X Plus является опциональной, поскольку в продаже также доступна версия без подсветки.

Стать обладателем тематической игровой мыши Logitech G502 X Plus Millennium Falcon Edition можно за $160. Что касается ковриков Battle of Endor и Darth Vader, то каждый из них обойдётся в $50.

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Рубрики: Новости Hardware, манипуляторы, устройства ввода графики,
Теги: g502 x plus, logitech, мышь
g502 x plus, logitech, мышь
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