Сегодня 23 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Ужастик Жуткий хоррор OD от Кодзимы заставит игр...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Жуткий хоррор OD от Кодзимы заставит игроков «наложить в штаны» от страха — новый трейлер

Как и предполагалось, возглавляемая Хидео Кодзимой (Hideo Kojima) японская Kojima Productions на приуроченном к 10-летию студии мероприятии Beyond The Strand представила новый трейлер совместного с Xbox хоррора OD.

Источник изображений: Kojima Productions

Источник изображений: Kojima Productions

Напомним, OD была официально подтверждена летом 2022 года, первый тизер-трейлер получила в декабре 2023-го на церемонии награждения The Game Awards 2023 и с тех пор на публике не появлялась.

Представленный в рамках Beyond The Strand первый почти за два года новый тизер-трейлер OD (см. видео ниже) называется «Стук» (Knock), длится почти три с половиной минуты и работает на движке Unreal Engine 5.

Судя по намёкам в ролике, события OD развернутся через 10 лет после некоего ужасного события, связанного с каким-то проклятием. Главная роль в трейлере досталась персонажу Софии Лиллис (Sophia Lillis).

Героиня по одной зажигает свечи (процесс демонстрируется от первого лица) на столе, пока в комнату не заходит таинственная и угрожающая фигура, которая хватает протагонистку за голову.

Новый постер OD

Новый постер OD

Подробности OD держатся в секрете, но Кодзима со сцены Beyond The Strand предупредил заинтересованных игроков: «Она очень страшная. Наверное, вы наложите в штаны [от страха]».

Сроки выхода и целевые платформы OD не уточняются. Помимо Лиллис, в проекте задействованы Хантер Шафер (Hunter Schafer) и Удо Кир (Udo Kier). Кодзима также сотрудничает с кинорежиссёром Джорданом Пилом (Jordan Peele).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Кодзима приоткроет завесу тайны над будущими играми в честь 10-летия Kojima Productions
Кодзима раскритиковал современные блокбастеры и разработчиков военных игр, которые не знают, как разобрать автомат
Загадочный хоррор OD от Кодзимы не попал в число жертв Microsoft — «по крайней мере, пока»
Комедийное приключение The Dungeon Experience от автора Paradigm заручилось поддержкой Devolver Digital и получило демоверсию в Steam
Konami поинтересовалась, ремейки каких Metal Gear фанаты хотят увидеть после Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Журналисты проанализировали, почему всё меньше и меньше игр Xbox выходит на дисках
Теги: od, kojima productions, xbox game studios, хоррор
od, kojima productions, xbox game studios, хоррор
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Звезде Бетельгейзе предрекли неминуемую, но яркую гибель — сверхновую будет видно с Земли даже днём
Автопилот Tesla завалил пробег через США — машина попала в аварию через 100 км
«Таким я его и видел, когда играл в первый раз»: художник впечатлил фанатов Oblivion переосмыслением города Чейдинхол в реалистичном масштабе
Bugatti повержен: электрокар BYD YangWang U9 стал самым быстрым серийным автомобилем
Microsoft добавила в Windows 11 видеообои — впервые со времён Vista
Жуткий хоррор OD от Кодзимы заставит игроков «наложить в штаны» от страха — новый трейлер 33 мин.
Трамп на этой неделе объявит, что сделка по TikTok соответствует требованиям закона, но не получит «золотую акцию» 2 ч.
Perplexity запустила ИИ-агента для электронной почты — он будет копаться в Outlook и Gmail за $200 в месяц 11 ч.
Комедийное приключение The Dungeon Experience от автора Paradigm заручилось поддержкой Devolver Digital и получило демоверсию в Steam 12 ч.
Американский TikTok избавят от китайских корней — Oracle с нуля переобучит рекомендательный алгоритм 14 ч.
Konami поинтересовалась, ремейки каких Metal Gear фанаты хотят увидеть после Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 15 ч.
Обновление Windows 11 сломало приложения для Blu-ray и цифрового ТВ 16 ч.
Майкл Делл, Ларри Эллисон и Лахлан Мёрдок войдут в группу покупателей американского сегмента TikTok 16 ч.
Журналисты проанализировали, почему всё меньше и меньше игр Xbox выходит на дисках 16 ч.
Навязчивые cookie-баннеры могут исчезнуть — в ЕС поняли, что они неэффективны 17 ч.
Relativity Networks и британская Network Planning Solutions займутся коммерческим внедрением полого оптоволокна 44 мин.
Дженсен Хуанг: сделка с OpenAI не навредит другим клиентам Nvidia 3 ч.
Совместный проект Nvidia и OpenAI потребует энергию 10 ядерных реакторов 5 ч.
TSMC уже получила заказы на выпуск 2-нм чипов от AMD, Apple и более десятка других клиентов 6 ч.
NVIDIA инвестирует в OpenAI $100 млрд, которые в основном пойдут на покупку её же ускорителей 9 ч.
NASA: SpaceX скорее всего просрочит запуск лунного модуля Starship HLS на несколько лет 10 ч.
Новая статья: Обзор материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WiFi: превосходя ожидания 10 ч.
Последний зонд на орбите Венеры отключён — миссия JAXA «Акацуки» завершена 13 ч.
Nvidia вложит $100 млрд в OpenAI — и получит их обратно за ИИ-ускорители Vera Rubin 13 ч.
FSP представила вентилятор Zenfan со встроенным ЖК-дисплеем 13 ч.