Жуткий хоррор OD от Кодзимы заставит игроков «наложить в штаны» от страха — новый трейлер

Как и предполагалось, возглавляемая Хидео Кодзимой (Hideo Kojima) японская Kojima Productions на приуроченном к 10-летию студии мероприятии Beyond The Strand представила новый трейлер совместного с Xbox хоррора OD.

Напомним, OD была официально подтверждена летом 2022 года, первый тизер-трейлер получила в декабре 2023-го на церемонии награждения The Game Awards 2023 и с тех пор на публике не появлялась.

Представленный в рамках Beyond The Strand первый почти за два года новый тизер-трейлер OD (см. видео ниже) называется «Стук» (Knock), длится почти три с половиной минуты и работает на движке Unreal Engine 5.

Судя по намёкам в ролике, события OD развернутся через 10 лет после некоего ужасного события, связанного с каким-то проклятием. Главная роль в трейлере досталась персонажу Софии Лиллис (Sophia Lillis).

Героиня по одной зажигает свечи (процесс демонстрируется от первого лица) на столе, пока в комнату не заходит таинственная и угрожающая фигура, которая хватает протагонистку за голову.

Подробности OD держатся в секрете, но Кодзима со сцены Beyond The Strand предупредил заинтересованных игроков: «Она очень страшная. Наверное, вы наложите в штаны [от страха]».

Сроки выхода и целевые платформы OD не уточняются. Помимо Лиллис, в проекте задействованы Хантер Шафер (Hunter Schafer) и Удо Кир (Udo Kier). Кодзима также сотрудничает с кинорежиссёром Джорданом Пилом (Jordan Peele).