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В соцсети X можно будет заблокировать комментарии от бесплатных пользователей

Новое обновление платформы X, ранее известной как Twitter, позволит пользователям блокировать комментарии на свои публикации от неверифицированных аккаунтов. Это нововведение появилось спустя 11 месяцев после введения платной верификации аккаунтов в рамках подписки Twitter Blue.

Источник изображения: TRESOR69 / Pixabay

Источник изображения: TRESOR69 / Pixabay

Социальная сеть X, в последнее время серьёзно реформированная Илоном Маском (Elon Musk), сделала очередной шаг на пути повышения качества общения её участников. Однако вместе с потенциальными преимуществами упомянутое нововведение порождает ряд вопросов относительно доступности и открытости платформы.

Источник изображения: X

Источник изображения: X

Платная верификация была введена на платформе в рамках подписки Twitter Blue и предложила пользователям за $7,99 в месяц возможность получить знак верификации. Однако для тех, кто не желает или не может оплатить данную подписку, нововведение может затруднить общение на площадке.

Аргумент в пользу нововведения заключается в возможности снижения уровня троллинга и дезинформации на платформе посредством предоставления доступа к дискуссиям только для верифицированных аккаунтов. Однако противники данной функции указывают на продолжающееся присутствие ботов с верифицированными метками, и на то, что платформа X отдаёт предпочтение ответам от верифицированных аккаунтов, что, по их мнению, уменьшает диверсификацию мнений в дискуссиях.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: twitter, twitter blue, x corp, илон маск, обновления
twitter, twitter blue, x corp, илон маск, обновления
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