В плагине WordPress нашли уязвимость, которая позволила взломать более 9000 сайтов

Вьетнамский эксперт по кибербезопасности Труок Фан (Truoc Phan) обнаружил уязвимость плагина tagDiv Composer для CMS WordPress. Уязвимости присвоен номер CVE-2023-3169, а её эксплуатация позволила разместить вредоносный код на более чем 9000 сайтов.

Плагин tagDiv Composer является обязательным для установки тем Newspaper и Newsmag для WordPress — они продаются на популярных площадках Theme Forest и Envato, а скачали их уже более 155 000 раз. XSS-уязвимость CVE-2023-3169 позволяет злоумышленникам внедрять вредоносный код в веб-страницы. Ей присвоен рейтинг 7,1 из 10. Разработчики tagDiv Composer частично закрыли её с выпуском версии плагина 4.1, а полностью она была ликвидирована в версии 4.2.

На практике злоумышленники эксплуатируют эту уязвимость для внедрения скриптов, которые перенаправляют пользователей на другие сайты с имитацией интерфейса технической поддержки, сообщениями о выигрыше в лотерею и призывами подписаться на сомнительные push-уведомления. Атаки, связанные с уязвимостью плагина tagDiv Composer, являются частью крупной кампании вредоносного ПО Balada — она отслеживается специалистами по кибербезопасности компании Sucuri ещё с 2017 года. За последние шесть лет в рамках кампании Balada были взломаны более 1 млн сайтов; только в сентябре зафиксированы более 17 тыс. инцидентов, а из-за уязвимости CVE-2023-3169 вредоносный код был размещён более чем на 9 тыс. сайтов.

Целью атаки Balada является получение контроля над скомпрометированным сайтом. Самый распространённый способ — внедрение вредоносного кода для создания учётной записи с правами администратора. Настоящим администраторам при обнаружении такого взлома рекомендуется полностью уничтожить все признаки вредоносной активности: чаще всего это вредоносный код и новые учётные записи с администраторскими правами в списке пользователей. Если удалить только вредоносный код, но оставить на сайте нелегитимного администратора, вредоносный код вернётся в новом виде. Сейчас особо рекомендуется проверить признаки взлома владельцам сайтов на WordPress с установленными темами Newspaper и Newsmag.