Хоррор с японским колоритом Hollow Cocoon начнёт пугать игроков в декабре — дата выхода и демоверсия в Steam

Разработчик хоррора от первого лица Hollow Cocoon из японской Nayuta Studio (CINERIS SOMNIA) раскрыл дату выхода игры. Анонс сопровождался выпуском демоверсии проекта.

Напомним, первые тизеры Hollow Cocoon появились ещё прошлой весной. В феврале 2023 года разработчик показал первый геймплей, а в июне устроил полноценный анонс. Релиз игры ожидался ближайшей весной.

Как стало известно, Hollow Cocoon поступит в продажу 7 декабря текущего года эксклюзивно для Steam. По случаю анонса в Nayuta Studio уточнили, что разработка игры уже перешла на финальную стадию.

Что касается демоверсии, то она доступна в рамках начавшегося накануне фестиваля «Играм быть» (Steam Next Fest) в Steam и позволит перенести часть заработанных предметов в полную игру.

События Hollow Cocoon развернутся в Японии образца 1980-х годов. Студент Минато Дзинба возвращается в горную деревушку Итиносэ, чтобы проведать оказавшуюся в критическом состоянии бабушку, которую недолюбливает.

Игрокам предстоит оказаться в «ужасающей ситуации», прятаться от жуткого монстра и собирать важные доказательства, чтобы докопаться до «леденящей кровь» правды о происходящем.

Обещают увлекательную историю с четырьмя концовками, три уровня сложности, ручные и автоматические сохранения, а также настройки угла обзора и тряски камеры. Поддержка русского языка не заявлена.