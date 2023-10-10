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Складной смартфон OnePlus Open поступит в продажу в США 19 октября за $1700

Немецкий портал WinFuture опубликовал маркетинговые изображения складного смартфона OnePlus Open, который, по данным этого же сайта, поступит в продажу в США 19 октября по цене $1700. На этих фото складной смартфон представлен в двух цветовых вариантах — зелёном и чёрном. На тыльной панели размещена тройная камера в характерном для OnePlus исполнении — на круглой выступающей панели.

Источник изображения: WinFuture

Источник изображений: WinFuture

Фактически, OnePlus Open будет представлять собой переименованный Oppo Find N3, ориентированный на глобальный рынок. WinFuture утверждает, что OnePlus Open получит чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. По слухам, смартфон будет располагать 7,8-дюймовым основным дисплеем и 6,31-дюймовым внешним экраном — оба на основе OLED-панелей с частотой обновления 120 Гц. Как сообщается, новинка будет оснащена 48-Мп основной и широкоугольной камерами, и телефотомодулем на 64 Мп, а также 32-Мп селфи-камерой на внешнем дисплее и 20-Мп камерой на внутреннем. Батарея ёмкостью 4800 мА·ч предложит быструю зарядку мощностью 67 Вт.

Если OnePlus Open действительно представят 19-го октября для глобального рынка, то во многих странах, включая США, станут будут официально доступны складные смартфоны трёх производителей: Samsung, Google и OnePlus.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: oneplus, складной смартфон
oneplus, складной смартфон
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