Сегодня 08 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation «Увидимся на поле боя, господа»: взрывно...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Увидимся на поле боя, господа»: взрывной релизный трейлер Battlefield 6 готовит игроков к тотальной войне

Амбициозный военный шутер Battlefield 6 от разработчиков из Battlefield Studios выйдет уже на этой неделе, и в издательстве Electronic Arts решили отметить предстоящую премьеру взрывным геймплейным трейлером.

Источник изображений: Electronic Arts

Источник изображений: Electronic Arts

Опубликованный ролик длится чуть больше минуты и демонстрирует то, чем славится Battlefield: динамичные сражения на открытых локациях с применением тяжёлой техники и разрушением окружения.

«Битва разгорается, размах растёт, и поле боя уже никогда не будет прежним. Несравнимый опыт тотальной войны. Сражайтесь в напряжённом пехотном геймплее, рвите небо в воздушных схватках, подрывайте окружение ради стратегического преимущества», — призвали авторы.

Взрывной игровой процесс Battlefield 6 в новом трейлере показывают вперемешку с хвалебными цитатами журналистов из предварительных обзоров и реакциями на проект популярных стримеров.

Зрители не оценили включение в трейлер блогеров, однако ролик всё равно собрал по большей части положительные отклики (68 тыс. лайков и 2 тыс. дизлайков). «Увидимся на поле боя, господа», — уверен bradegan3302.

Battlefield 6 выйдет 10 октября на PC (Steam, EGS, EA App), PS5, Xbox Series X и S. Обещают «новый стандарт шутеров от первого лица», возвращение системы классов, разнообразие локаций и режимов. Перевод на русский язык не планируется.

Ранее стало известно, что первый сезон Battlefield 6 стартует 28 октября. Обновление будет разделено на три этапа (см. изображение ниже) и как никогда наполнено контентом, включая карты, режимы, события и оружие.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Долгие годы не видел такого маркетинга»: новый трейлер Battlefield 6 подорвал четырёх знаменитостей, чтобы посмеяться над Call of Duty
Кольцо смерти, огромная карта на 100 человек и «разрушения повсюду»: разработчики Battlefield 6 раскрыли подробности королевской битвы
«Самая совершенная в истории серии»: Electronic Arts раскрыла окончательные системные требования Battlefield 6 и показала трейлер ПК-версии
Новое подорожание Xbox Game Pass не затронет подписчиков в семи странах
Steam сломался второй раз за день — проблемы наблюдаются по всему миру
Геймплейный трейлер подтвердил дату выхода PowerWash Simulator 2 — владельцев оригинальной игры в Steam ждёт приятный сюрприз
Теги: battlefield 6, battlefield studios, electronic arts, шутер
battlefield 6, battlefield studios, electronic arts, шутер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Всё, к чему прикасается OpenAI, начинает расти — раньше такой сверхспособностью обладала только Nvidia
«Наконец-то игра про Джона Уика»: мрачный боевик Blackwood расскажет историю владельца магазина DVD, который ведёт двойную жизнь
Новое подорожание Xbox Game Pass не затронет подписчиков в семи странах
Сценарист Alien: Isolation объяснил, почему игра получилась такой затянутой — виноват слишком умный Чужой
Лучшая роль второго плана: чипы AMD недостаточно хороши, чтобы стать ядром инфраструктуры OpenAI
Atari уберёт классическую версию System Shock 2 из продажи в Steam, оставив только более дорогой ремастер 13 мин.
«Увидимся на поле боя, господа»: взрывной релизный трейлер Battlefield 6 готовит игроков к тотальной войне 44 мин.
Steam и Riot Games отключили миллионы игроков из-за мощнейшей DDoS-атаки 3 ч.
Google представила модель Gemini, которая заполняет в браузере формы и играет в 2048 3 ч.
Meta представила новые функции Reels в Facebook, чтобы сделать сервис более похожим на TikTok 10 ч.
Steam сломался второй раз за день — проблемы наблюдаются по всему миру 13 ч.
«Вы передо мной в долгу», — Трамп вернулся в TikTok и сразу же обратился к молодёжи 15 ч.
Хакеры заявили о взломе Huawei и получении доступа к средствам разработки и исходному коду 15 ч.
Геймплейный трейлер подтвердил дату выхода PowerWash Simulator 2 — владельцев оригинальной игры в Steam ждёт приятный сюрприз 15 ч.
Илон Маск пообещал, что в 2026 году xAI выпустит «отличную игру, сгенерированную ИИ» 16 ч.
HPE отдала Nokia «ненужные» технологии Juniper Networks для мобильных сетей, часть сотрудников и одного вице-президента 7 мин.
Глава Nvidia заверил сотрудников, что будет платить по $100 000 за выдачу виз H-1B для них 21 мин.
Nvidia поддержит xAI деньгами, чтобы та смогла арендовать больше её ускорителей 57 мин.
Пациент с мозговым имплантом Neuralink продемонстрировал способность управлять роботизированной рукой 2 ч.
Упрощённые версии Tesla Model 3 и Model Y ради снижения цены лишились многих опций 3 ч.
Be quiet! представила корпуса-аквариумы Light Base 500 LX и Light Base 500 c ARGB-подсветкой и без 8 ч.
Новая статья: Обзор смартфона Apple iPhone 17: долгожданные улучшения 9 ч.
Qualcomm купила Arduino: бренд и экосистему обещают сохранить 10 ч.
Учёные впервые «порулили» квантовой неопределённостью в реальном времени 11 ч.
Представлен одноплатный компьютер Arduino UNO Q за $44 с процессором Qualcomm, поддержкой Linux и ИИ 12 ч.