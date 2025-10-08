«Увидимся на поле боя, господа»: взрывной релизный трейлер Battlefield 6 готовит игроков к тотальной войне

Амбициозный военный шутер Battlefield 6 от разработчиков из Battlefield Studios выйдет уже на этой неделе, и в издательстве Electronic Arts решили отметить предстоящую премьеру взрывным геймплейным трейлером.

Опубликованный ролик длится чуть больше минуты и демонстрирует то, чем славится Battlefield: динамичные сражения на открытых локациях с применением тяжёлой техники и разрушением окружения.

«Битва разгорается, размах растёт, и поле боя уже никогда не будет прежним. Несравнимый опыт тотальной войны. Сражайтесь в напряжённом пехотном геймплее, рвите небо в воздушных схватках, подрывайте окружение ради стратегического преимущества», — призвали авторы.

Взрывной игровой процесс Battlefield 6 в новом трейлере показывают вперемешку с хвалебными цитатами журналистов из предварительных обзоров и реакциями на проект популярных стримеров.

Зрители не оценили включение в трейлер блогеров, однако ролик всё равно собрал по большей части положительные отклики (68 тыс. лайков и 2 тыс. дизлайков). «Увидимся на поле боя, господа», — уверен bradegan3302.

Battlefield 6 выйдет 10 октября на PC (Steam, EGS, EA App), PS5, Xbox Series X и S. Обещают «новый стандарт шутеров от первого лица», возвращение системы классов, разнообразие локаций и режимов. Перевод на русский язык не планируется.

Ранее стало известно, что первый сезон Battlefield 6 стартует 28 октября. Обновление будет разделено на три этапа (см. изображение ниже) и как никогда наполнено контентом, включая карты, режимы, события и оружие.