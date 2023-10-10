Sony представила игровые TWS-наушники InZone Buds — они настраивают звук под уши пользователя

Компания Sony представила беспроводные наушники InZone Buds WF-G700, ориентированные на геймеров. По словам производителя, новинка является первыми игровыми беспроводными наушниками Sony с поддержкой технологии активного шумоподавления, низкой задержкой и длительным временем работы.

Беспроводные наушники InZone Buds WF-G700 поддерживают смартфоны и множество мобильных игровых устройств, а также игровые приставки PlayStation 5 и ПК. К источнику сигнала наушники предлагается подключать посредством передатчика USB-C, который позволяет снизить задержку до уровня ниже 30 мс. Ещё InZone Buds поддерживают подключение через Bluetooth LE Audio.

В компании указывают на наличие у InZone Buds поддержки пространственного звука, что тоже оценят геймеры. Фирменное мобильное приложение позволит создавать профили на основе фотографий ушей пользователей для более точного пространственного звука. Компания добавляет, что для InZone Buds можно настроить звучание под конкретного пользователя, в соответствии со строением ушных каналов пользователя. Для этого будет предлагаться воспроизведение тестовых звуков. Устройство будет задействовать микрофоны для измерения того, как звук заполняет ушной канал. На основе акустического анализа звука данные затем загружаются в программное обеспечение InZone Hub для ПК, где пользователь может выполнить дальнейшую настройку, чтобы создать по-настоящему персонализированное пространственное звучание с беспрецедентной точностью.

InZone Buds созданы для того, чтобы сохранять комфорт во время длительных игровых сессий, поэтому Sony разработала их таким образом, чтобы наушники создавали минимальное давление на уши. В комплект поставки новинки входят четыре набора силиконовых насадок. В компании отмечают, что в InZone Buds используется та же аудиоархитектура Dynamic Driver X, что и в её флагманских беспроводных наушниках WF-1000X. Там же признаются, что хотя InZone Buds можно использовать для прослушивания музыки и другого неигрового контента, InZone Buds не были специально оптимизированы для этих задач.

Встроенные микрофоны InZone Buds обеспечивают точную передачу голоса пользователя в онлайн-игре, что позволяет собеседникам чётко слышать речь даже в шумной обстановке. Это достигается за счёт шумоподавления на базе ИИ и специального чипа L1. Время работы наушников составляет 12 часов при использовании USB-передатчика для низкой задержки. В режиме Bluetooth LE Audio они проработают до 24 часов (с учётом зарядного чехла). Пять минут зарядки восполнят запас батареи наушников на час использования.

В продаже новинка будет доступна в чёрном и белом вариантах исполнения. Наушники компания оценила в $199,99. Предзаказы на устройство начнут приниматься с сегодняшнего дня.