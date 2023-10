По мотивам скандала с новой бизнес-моделью Unity в Steam вышла сатирическая игра Install Fee Tycoon

В сервисе Steam вышла игра по мотивам недавнего скандала с изменением бизнес-модели производителя движка Unity. Релиз состоялся в один день с уходом Джона Ричителло (John Riccitiello) с поста президента и гендиректора компании.

Сатирическое произведение называется Install Fee Tycoon и позиционируется авторами из канадской студии Over The Moon (дилогия The Fall, The Last Hero of Nostalgaia) как революционный шедевр.

По сюжету популярный движок Chaos3D начал взимать с разработчиков плату (20 центов) за установку и переустановку созданных с его помощью игр. Install Fee Tycoon предлагает разбогатеть и в процессе уничтожить индустрию видеоигр.

В отличие от реальной жизни и Unity, Chaos3D во вселенной Install Fee Tycoon с негативной реакцией на изменения бизнес-модели не столкнулась: «Анонс новой политики прошёл отлично. Всем понравилось. Никакой критики».

Пользователям достанется роль мошенника, который по заказу Chaos3D должен переустанавливать одни и те же игры. По геймплею Install Fee Tycoon представляет собой кликер в духе Cookie Clicker.

Для увеличения объёма переустановок в Install Fee Tycoon можно обратиться к контактам в даркнете, но сначала придётся пройти мини-игру: очистить компьютер от шпионского ПО, взломать сайт банка и так далее.

Install Fee Tycoon доступна в российском Steam за 42 рубля (25 рублей с учётом 40-процентной скидки до 17 октября). Игра была создана примерно за неделю на движке Godot. Русский язык не поддерживается.