Глава Unity Джон Ричителло покинул компанию на фоне скандала с изменением бизнес-модели

Стало известно, что Джон Ричителло (John Riccitiello) покинул посты президента, генерального директора, председателя и члена совета директоров Unity. Это произошло вскоре после скандала, связанного с изменением бизнес-модели компании, которая намеревалась начать взимать комиссию со всех разработчиков за использование своего игрового движка.

Согласно имеющимся данным, временно исполняющим обязанности генерального директора, президента и членом совета директоров стал Джеймс М. Уайтхёрст (James M. Whitehurst), а председателем совета директоров назначен Рулоф Бота (Roelof Bota). Параллельно с этим правление начало поиск кандидата на пост постоянно действующего генерального директора компании. Отмечается, что Ричителло продолжит консультировать Unity для обеспечения плавного перехода.

Причины ухода Ричителло из Unity названы не были. В официальном заявлении он сказал, что для него было «большой честью руководить Unity почти десять лет и всё это время взаимодействовать с сотрудниками, клиентами, разработчиками и партнёрами, каждый их которых сыграл важную роль в развитии компании».

Отметим, что уход Ричителло из компании произошёл вскоре после скандала, связанного с планами Unity по изменению бизнес-модели. Напомним, 12 сентября Unity объявила о намерении брать комиссию за использование своего игрового движка со всех разработчиков в зависимости от количества установок их продуктов. Разработчики раскритиковали это решение компании, несмотря на заявление Unity о том, что 90 % клиентов не затронут анонсированные изменения в бизнес-модели. В конечном счёте компания пошла на уступки и 22 сентября объявила об отказе от ряда ключевых аспектов своей политики. Это позволило снизить уровень недовольства сообщества разработчиков, но некоторые из них всё же заявили, что компания своими действиями подорвала доверие к себе.