Apple, Google и Meta✴ ответят в суде за рекламу вызывающих зависимость игр-казино

Судья федерального окружного суда Эдвард Давила (Edward Davila) в Сан-Хосе (штат Калифорния, США) отклонил ходатайства Apple, Google и Meta✴ Platforms, в которых технологические гиганты просили суд отказаться от рассмотрения нескольких исков. Речь идёт о исковых заявлениях, авторы которых обвинили Apple, Google и Meta✴ в продвижении нелегальных азартных игр, а также получении комиссионных от приложений в стиле казино, способных вызывать зависимость у пользователей.

Согласно имеющимся данным, судья отклонил основной аргумент защиты, основанный на том, что, в соответствии с действующим законодательством онлайн-платформы освобождаются от ответственности за контент, публикуемый третьими лицами. При этом Давила также отклонил некоторые исковые требования о нарушении законов отдельных штатов, но и не поддержал ходатайства о полном прекращении рассмотрения дел, которые были поданы в соответствии с законом о защите прав потребителей.

Многочисленные истцы утверждают, что технологические гиганты использовали свои платформы App Store, Play Store и Facebook✴ для продвижения «аутентичного опыта игры на игровых автоматах в стиле Вегаса» посредством незаконного преступного сговора. По данным истцов, компании извлекли выгоду в размере более $2 млрд за счёт взимания комиссий в 30 % с проводимых пользователями таких приложений транзакций. Истцы утверждают, что взаимодействие с приложениями в стиле казино может провоцировать депрессию, мысли о суициде и другие негативные последствия. Помимо прочего истцы требуют возмещения ущерба, но размер компенсации в документах не указан.

Своё решение по поводу ходатайств Apple, Google и Meta✴ судья изложил в 37-страничном документе. По его мнению, компании не действовали как «издатели» при обработке платежей, что подрывает их требование об иммунитете на основании закона, в рамках которого онлайн-платформы не несут ответственности за размещаемый на них контент. Он также называл неприемлемым тот факт, что компании предоставляли «нейтральные инструменты» для поддержки приложений, и отверг утверждение о том, что неспособность истцов назвать ответчиков «букмекерами» освобождает последних от ответственности. Ответчики могут обжаловать нынешнее решение суда.