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Microsoft перекроет путь доставки вредоносного софта в Windows, убрав из ОС язык сценариев VBScript

Компания Microsoft официально признала устаревшим язык сценариев для веб-разработки VBScript, также известный как Visual Basic Script или Microsoft Visual Basic Scripting Edition. Представленный в августе 1996 года язык программирования не только устарел, но также имеет существенные недостатки в системе безопасности, поэтому софтверный гигант решил отказаться от его использования в будущих версиях операционной системы Windows.

Источник изображения: Bleeping Computer

Источник изображения: Bleeping Computer

«VBScript устарел. В будущих выпусках Windows VBScript будет доступен как функция по запросу до его полного удаления из операционной системы. Изначально функция VBScript по запросу будет предустановлена, чтобы обеспечить её бесперебойное использование, пока вы готовитесь к прекращению использования VBScript», — говорится в заявлении Microsoft.

В прошлом VBScript был интегрирован в браузер Internet Explorer, а также являлся одной из основных частей веб-стратегии софтверного гиганта. Однако в отличие от JavaScript он не получил соответствующего развития за время своего существования. Что касается возможности использовать VBScript в качестве функции по запросу, то речь идёт о том, что этот инструмент не будет являться частью Windows по умолчанию, но при необходимости пользователь сможет добавить его самостоятельно. Отметим, что в Internet Explorer эта функция по умолчанию была отключена ещё в 2019 году.

Хотя официально решение Microsoft об отказе от использования VBScript не касается вопросов безопасности, вероятно, оно также связано с отказом от Internet Explorer. Очевидно, что этот шаг ликвидирует распространённый вектор заражения Windows-систем вредоносным программным обеспечением. Злоумышленники часто используют слабые места VBScript для распространения разных вредоносов, включая Lokibot, Emotet, Qbot, DarkGate и др.

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности, программное обеспечение,
Теги: vbscript, microsoft, windows
vbscript, microsoft, windows
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