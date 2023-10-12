16 октября начнутся глобальные продажи доступных смарт-часов MASX Oasis X и MASX MOSS Ⅱ

Новый производитель носимых умных устройств MASX объявил о предстоящей глобальной премьере умных часов MASX Oasis X, намеченной на 16 октября, отличающихся поддержкой спутниковой навигации и голосового управления с использованием интеллектуального помощника Alexa от Amazon.

Смарт-часы MASX Oasis X выполнены в стильном корпусе с круглым ярким 1,43-дюймовым сенсорным AMOLED-экраном с поддержкой разрешения 466 × 466 пикселей (399 ppi) и максимальной яркостью 1000 кд/м2, обеспечивая чёткое, хорошо различимое изображение даже в яркий солнечный день. Циферблат экрана можно менять в соответствии с ситуацией на другой из числа имеющихся в приложении VeryFit. Благодаря функции постоянно активного дисплея Always-On Display на экране всегда будет отображаться различная полезная информация.

Смарт-часы позволяют отслеживать частоту сердечных сокращений в течение дня, определять уровень насыщения крови кислородом, контролировать уровень стресса и женское здоровье. Также имеется функция напоминания о необходимости произвести разминку из-за длительной неподвижности и есть комплекс дыхательных упражнений. MASX Oasis X поддерживают 100 спортивных режимов, включая ходьбу, бег, плавание, велосипедный спорт, катание на лыжах, а также другие занятия спортом в помещении и на открытом воздухе. Водонепроницаемость согласно стандарту IP68 позволяет использовать носимое устройство на тренировках в плавательном бассейне, а также брать его с собой на пробежки и занятия другими видами спорта в любую погоду.

Благодаря поддержке беспроводной связи Bluetooth 5.2, а также микрофону и динамику пользователь всегда будет на связи и сможет отвечать на телефонные звонки, поступающие на подключённый смартфон и принимать смс и уведомления.

Смарт-часы оснащены батареей ёмкостью 400 мА·ч, обеспечивающей автономную работу в течение 4–15 дней и до 30 дней в режиме ожидания. Вес носимого устройства равен 60 г, цвет корпуса — чёрный, зелёный и жёлтый.

Вместе с MASX Oasis X состоится глобальный дебют ещё одной новинки от MASX — смарт-часов MASX MOSS Ⅱ. Если вы ищете умные часы с богатым набором функций и высокой производительностью, стоит обратить внимание на эту модель. Смарт-часы MASX MOSS Ⅱ оснащены большим 1,43-экраном AMOLED с разрешением 466 × 466 пикселей и функцией Always-On Display, позволяющей просматривать различную полезную информацию без частого включения устройства.

Смарт-часы поддерживают более 100 различных спортивных режимов, включая бег, езду на велосипеде, фитнес, силовые тренировки и т. д., что позволяет всесторонне отслеживать свои спортивные достижения любителям различных видов спорта. Также имеется функция распознавания движения, которая позволяет интеллектуально определять режим движения без ручной настройки. Благодаря водонепроницаемости согласно стандарту IP68 смарт-часы можно брать с собой на тренировку в любую погоду, а также на занятия плаванием.

Смарт-часы MASX MOSS Ⅱ позволяют отслеживать частоту сердечных сокращений и показатель артериального давления, определять уровень насыщения крови кислородом, контролировать уровень стресса и женское здоровье.

Также с помощью MASX MOSSⅡ можно отвечать на телефонные звонки, поступающие на подключённый смартфон и принимать смс-сообщения и уведомления из социальных сетей.

Цена смарт-часов MASX Oasis X для ранних покупателей составит $34,99, а стоимость MASX MOSSⅡ равна $24,99.