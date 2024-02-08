На MWC 2024 будет представлен смартфон Energizer P28K с аккумулятором на 28 000 мА·ч

Французская компания Avenir Telecom, владеющей лицензией на использование всемирно известного бренда в мире аккумуляторов Energizer, готовится представить на выставке MWC 2024 в Барселоне смартфон Energizer P28K. Число «28» в названии указывает, что устройство получило аккумулятор ёмкостью 28 000 мА·ч — это самая большая батарея, когда-либо установленная на смартфон.

Подразделение Energizer Mobile любезно поделилось и другими техническими характеристиками модели. Помимо аккумулятора на 28 тыс. мА·ч, Energizer P28K является защищённым телефоном с 6,78-дюймовым FHD-дисплеем и 16-мегапиксельной фронтальной камерой. На задней панели разместились основная 60-мегапиксельная и две 20-мегапиксельные камеры.

Это уже не первая попытка бренда Energizer подарить миру смартфон с рекордно ёмкой батареей. Пять лет назад на выставке MWC 2019 был представлен Energizer Power Max P18K Pop — как можно догадаться по названию, этот смартфон получил аккумулятор ёмкостью 18 000 мА·ч. И за это удовольствие пришлось заплатить комфортом: толщина увесистого по ощущениям гаджета составила 18 мм. Надо полагать, в случае Energizer P28K на тонкий корпус рассчитывать тоже не придётся.