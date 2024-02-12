Предложение к 14 февраля: моноблок Acer Aspire S32-1856 c 31,5-дюймовым экраном

Моноблок Acer Aspire S32-1856 построен на базе процессора Intel Core i7-1360P, имеет 16 или 32 Гбайт оперативной памяти DDR4 и твердотельный накопитель NVMe ёмкостью 512 Гбайт – 1 Тбайт. Диагональ экрана — 31,5 дюйма, разрешение IPS-матрицы — 2560 × 1440 точек (WQHD), частота обновления — до 75 Гц (отклик 16 мс).

В верхней части экрана находится магнитный интерфейс, который можно использовать для подключения веб-камеры с разрешением 1080p или веб-камеры 1440p со встроенной кольцевой подсветкой, которые входят в комплектацию.

Съёмный тачпэд, который крепится на магнитах на подставке моноблока, также выполняет функцию графического планшета. К нему прилагается перо для рукописного ввода.

Повысьте производительность и расширьте функциональные возможности благодаря лёгкому доступу к множеству портов и вариантов подключения. Моноблок оснащён динамиками, модулями Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6E, портами HDMI, RJ-45 (1 Гбит/с), USB-A 3.2 Gen 1, USB-A 3.2 Gen 2, USB- C 3.2 Gen 2, устройством чтения карт SD и аудиовыходом. Работает моноблок под управлением Windows 11 Home.

Цена — 155 990 руб.