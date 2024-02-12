Сегодня 12 февраля 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... Предложение к 14 февраля: моноблок Acer ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Предложение к 14 февраля: моноблок Acer Aspire S32-1856 c 31,5-дюймовым экраном

Реклама | ООО «ПРЕМИКОМ» ИНН 5047152336
erid: 4CQwVszH9pWvorQ4jpW

Моноблок Acer Aspire S32-1856 построен на базе процессора Intel Core i7-1360P, имеет 16 или 32 Гбайт оперативной памяти DDR4 и твердотельный накопитель NVMe ёмкостью 512 Гбайт – 1 Тбайт. Диагональ экрана — 31,5 дюйма, разрешение IPS-матрицы — 2560 × 1440 точек (WQHD), частота обновления — до 75 Гц (отклик 16 мс).

В верхней части экрана находится магнитный интерфейс, который можно использовать для подключения веб-камеры с разрешением 1080p или веб-камеры 1440p со встроенной кольцевой подсветкой, которые входят в комплектацию.

Съёмный тачпэд, который крепится на магнитах на подставке моноблока, также выполняет функцию графического планшета. К нему прилагается перо для рукописного ввода.

Повысьте производительность и расширьте функциональные возможности благодаря лёгкому доступу к множеству портов и вариантов подключения. Моноблок оснащён динамиками, модулями Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6E, портами HDMI, RJ-45 (1 Гбит/с), USB-A 3.2 Gen 1, USB-A 3.2 Gen 2, USB- C 3.2 Gen 2, устройством чтения карт SD и аудиовыходом. Работает моноблок под управлением Windows 11 Home.

Цена — 155 990 руб.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Acer представила игровые ноутбуки Predator и Nitro на чипах Raptor Lake-HX Refresh — флагманы получили сменные механические клавиши
Acer представила 3D-мониторы Predator SpatialLabs View 27 и View Pro 27, для которых не нужны 3D-очки
Acer представила доступный ноутбук с 3D-экраном, которому не нужны очки
LG представила первый в мире беспроводной телевизор с поддержкой 4K и 144 Гц — SIGNATURE OLED M4
TCL умерила амбиции в полупроводниковой сфере — компания свернула разработку драйверов дисплеев
Новые телевизоры Hisense с Mini-LED и частотой обновления до 144 Гц
Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: acer, моноблок
acer, моноблок
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Вышел обзор урезанной GeForce RTX 3050 с 6 Гбайт памяти — лучше купите Radeon RX 6600 26
Обзор Apple Vision Pro: вы не понимаете, это другое 25
Термоядерный реактор JET установил мировой рекорд выработки энергии, но больше не запустится никогда 21
Обзор 5K-монитора DIGMA Pro Art M 5K: доступная альтернатива 19

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Спустя две недели после релиза пиковый онлайн Suicide Squad: Kill the Justice League в Steam упал до уровня Batman: Arkham Knight 9 мин.
Инсайдер назвал слухи о выходе Starfield на PS5 «чистой выдумкой», хотя сам их распространял 2 ч.
«Теперь хочу всю игру такую»: художник поразил игроков видением ремейка Grim Fandango на Unreal Engine 5 3 ч.
Илона Маск обязали дать новые показания по делу о покупке Twitter 3 ч.
Team Spirit стала чемпионом IEM Katowice 2024 по Counter-Strike 2 и выиграла $400 тысяч 16 ч.
Menlo Ventures: запуск ChatGPT стал поворотным моментом, но рынок генеративного ИИ находится в зачаточном состоянии 16 ч.
Microsoft начала переговоры с облачными провайдерами в Европе для урегулирования антимонопольного вопроса 18 ч.
Продажи шутера Helldivers 2 перевалили за 1 млн копий всего за три дня после выхода 18 ч.
«Конец близок»: экшен-платформер Dead Cells отправят на пенсию после выхода 35-го обновления и пяти лет поддержки 22 ч.
Новая статья: Tekken 8 — король трёхмерных файтингов вернулся. Рецензия 11-02 00:04
Инвестфонд D9 сворачивает деятельность, а продажа исландского оператора ЦОД Verne Global затягивается 5 мин.
MedOne создаст в Израиле два подземных дата-центра 8 мин.
Google начала строительство своего первого кампуса ЦОД в Норвегии: €600 млн и 240 МВт 11 мин.
Через пять лет стоимость всех центров обработки данных в мире удвоится до $2 трлн 19 мин.
Китайские производители объединили усилия по разработке твердотельных аккумуляторов для электромобилей 2 ч.
Xiaomi пожаловалась властям Индии на избыточную бюрократию и попросила снизить пошлины на комплектующие 3 ч.
Выбираем подарок ко Дню святого Валентина с партнёрами 3DNews 4 ч.
Предложение к 14 февраля: моноблок Acer Aspire S32-1856 c 31,5-дюймовым экраном 4 ч.
EuroHPC развернёт в Европе специализированные индустриальные суперкомпьютеры 5 ч.
Электролёты Joby Aviation начнут перевозить пассажиров в Дубае с 2026 года 6 ч.