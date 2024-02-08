Microsoft закрыла офис разработчиков ремейков Crash Bandicoot и Spyro, хотя обещала их поддерживать

Американская студия Toys for Bob (Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy) тоже попала под анонсированную в конце января волну увольнений, прокатившуюся по игровому подразделению Microsoft.

Напомним, в рамках сокращений без работы останутся более 1900 сотрудников Microsoft и подконтрольных ей игровых компаний, включая Activision Blizzard — на неё придётся почти половина от всех уволенных, 899 человек.

Как передаёт издание San Francisco Chronicle, в Toys for Bob будут уволены 86 сотрудников — это почти половина от всего штата студии (в 2021 году она насчитывала около 180 работников).

Вдобавок к увольнениям Toys for Bob также лишится своего калифорнийского офиса, однако сама студия не закрывается и функционировать продолжит. Сообщается, что оставшиеся сотрудники были переведены на удалённый формат.

Toys for Bob известна преимущественно как разработчик игр серий Crash Bandicoot и Spyro, однако в последние годы студию перевели на поддержку релизов во франшизе Call of Duty (в частности, прошлогодней Modern Warfare 3).

Примечательно, что до завершения покупки Activision Blizzard гендиректор Microsoft Gaming Фил Спенсер (Phil Spencer) обещал дать Toys for Bob творческую свободу и возможность поработать над теми проектами, которые команды хотят.

Последним самостоятельным релизом в истории Toys for Bob остаётся командный экшен Crash Team Rumble, вышедший в июне 2023 года на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.