ASUS ещё раз увеличила гарантию на выгорание OLED-мониторов — теперь до трёх лет, но только для одной модели

Недавно ASUS объявила, что до двух лет продлевает гарантию от выгорания экрана для OLED-мониторов серии ROG. Вслед за этим MSI сообщила, что для своей последней линейки OLED-мониторов готова предложить гарантию до трёх лет. У ASUS не оставалось иного выбора, кроме как пойти на аналогичную меру.

Важно отметить, что трёхлетнюю гарантию от выгорания дисплея пока что получил только один OLED-монитор из всей линейки ASUS ROG, включающей пять моделей. И непонятно, какие будут решения в отношении четырёх оставшихся. Пока же известно что трёхлетняя гарантия распространяется на модель ASUS ROG PG32UCDM — одну из самых дорогих в линейке производителя. Монитор ещё не поступил в продажу, но на странице предварительного заказа уже значится ценник в €1500.

ASUS ROG PG32UCDM — это 32-дюймовый монитор QD-OLED с разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц. Он имеет сертификат DisplayHDR 400 True Black и предлагает цветовой охват 99 % пространства DCI-P3. ASUS также работает над двухрежимным вариантом этого монитора с индексом PG32UCDP — он будет поддерживать 240 Гц при 4K и 480 Гц при 1080p. Этот вариант пока не имеет собственной веб-страницы на сайте производителя, поэтому и о гарантии говорить преждевременно.

Непостоянство ASUS может показаться забавным, но в действительности это шаг в верном направлении для всех производителей OLED-мониторов. Пожалуй, было бы справедливым распространить эту гарантию и на другие модели.