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Акции PayPal упали на 8 % — инвесторов разочаровал прогноз на будущее

Компания PayPal Holdings, владеющая электронной платёжной системой PayPal, подвела итоги работы в IV квартале и 2023 году в целом. Несмотря на то, что результаты работы компании превзошли ожидания аналитиков, её акции упали на 8 % в связи со слабым прогнозом на текущий квартал.

Источник изображения: Marques Thomas/unsplash.com

Источник изображения: Marques Thomas/unsplash.com

Выручка компании за квартал составила $8,03 млрд, увеличившись год к году на 9 %, а также превзойдя прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, равный $7,87 млрд. Операционная прибыль компании (GAAP) выросла год к году на 39 % до $1,7 млрд, скорректированная операционная прибыль (non-GAAP) увеличилась на 11 % до $1,9 млрд.

Чистая прибыль PayPal (GAAP) увеличилась на 52 % до $1,4 млрд или $1,29 на акцию с $921 млн или $0,81 на акцию годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию (non-GAAP) выросла на 19 % до $1,48. Скорректированная операционная маржа (non-GAAP) составила 23,3 %, увеличившись в годовом исчислении на 39 базисных пунктов.

Количество активных аккаунтов сократилось на 2 % до 426 млн, что ниже ожиданий аналитиков, опрошенных StreetAccount, в 427,17 млн. Компания сообщила, что общий объём платежей за квартал составил $409,8 млрд, что на 15 % больше год к году, превысив прогноз аналитиков, опрошенных StreetAccount, в размере $405,51 млрд.

За 2023 год в целом выручка PayPal выросла на 8 % до $29,8 млрд. Прибыль на акцию (GAAP) выросла на 84 % до $3,84, а скорректированная прибыль на акцию (non-GAAP) увеличилась на 24 % дo $5,10. Общий объем платежей вырос на 13 % до $1,53 трлн.

Прогноз PayPal на весь 2024 год и I квартал не оправдал ожиданий аналитиков. Согласно прогнозу компании, годовая прибыль составит $5,10 на акцию, что ниже ожиданий аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $5,48 на акцию.

По оценкам PayPal, в I квартале рост прибыли на акцию в годовом исчислении упадёт до одноразрядных чисел (4–6 %) по сравнению с консенсус-оценкой аналитиков в 8,7 %. Рост выручки должен составить 6,5–7 %.

Финансовый директор Джейми Миллер (Jamie Miller) заявил, что компания прекратит предоставлять ежегодные прогнозы, ограничившись прогнозом на текущий квартал. «Учитывая значительные изменения, происходящие в компании, мы считаем разумным прогнозировать выручку на квартал вперёд и предоставлять обновлённую информацию по ходу года», — сказал он.

В конце прошлого месяца PayPal объявила о решении сократить 9 % своего глобального персонала или около 2500 рабочих мест в рамках оптимизации инфраструктуры.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: paypal, финансовые результаты
paypal, финансовые результаты
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