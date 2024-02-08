Создатели ATOM RPG анонсировали Swordhaven: Iron Conspiracy — фэнтезийную ролевую игру в духе Baldur’s Gate и Icewind Dale

Студия Atom Team, прославившаяся благодаря дилогии постапокалиптических ролевых игр ATOM RPG, спустя два с половиной года после своего последнего релиза представила новый проект.

Игра называется Swordhaven: Iron Conspiracy и представляет собой партийную фэнтезийную RPG, вдохновлённую классикой ролевого жанра на движке Infinity Engine — Baldur’s Gate, Icewind Dale и так далее.

События Swordhaven развернутся на практически неизведанной земле Новы Драконии (Nova Drakonia). Игрокам достанется роль одинокого путешественника, жизнь которого меняет судьбоносная встреча.

В своём путешествии герой однажды встречает умирающего старика, который доверяет протагонисту причудливый артефакт. Он «вовлечёт вас в приключение всей жизни и заговор, который угрожает всему, что вы когда-либо знали и любили».

Скриншоты Swordhaven: Iron Conspiracy

В обширном нелинейном мире Swordhaven: Iron Conspiracy игроков ждут десятки часов изучения тихих деревушек, древних храмов, жутких склепов, странных подземелий и потусторонних локаций.

Обещают интересных NPC, уникальные для вашего персонажа квесты с несколькими потенциальными решениями, сражения в пошаговом режиме или в реальном времени (с паузой), бесклассовую ролевую систему и поддающийся настройке интерфейс.

Swordhaven: Iron Conspiracy создаётся для ПК (Steam) и готовится к закрытому бета-тестированию (заявку можно подать здесь). Среди поддерживаемых языков пока заявлен только английский.