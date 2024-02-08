Yandex не сможет конкурировать с «Яндексом» в течение пяти лет

Нидерландская компания Yandex N.V. после продажи «Яндекса» и реструктуризации лишится права создавать и развивать аналоги сервисов «Яндекса» в течение пяти лет по всему миру. Эта информация получена из официальных документов по реструктуризации бизнеса. Разделение компании запланировано на первое полугодие 2024 года.

Зарубежные стартапы Avride, Toloka, Nebius и TripleTen, которые после разделения бизнеса останутся у Yandex N.V смогут продолжить профильную деятельность во всех странах, кроме России и Беларуси. При этом в подписанных обеими сторонами документах оговаривается, что «независимо от рынка, им запрещено развиваться так, чтобы создавать конкуренцию сервисам "Яндекса". По этому соглашению "Яндекс" сможет развивать свои сервисы без каких‑либо ограничений».

Ранее стало известно, что нидерландская компания Yandex N.V. решила продать за 475 млрд рублей свои российские активы консорциуму инвесторов во главе с менеджментом компании, которые после соответствующей реструктуризации российского бизнеса «Яндекса» надеются вывести её акции на Московскую биржу. Новые собственники обещают, что «Яндекс» останется частной и независимой публичной компанией. Генеральным директором «Яндекса» останется Артём Савиновский.

Головная структура Yandex N.V до 31 июля сменит название и перестанет использовать торговые марки «Яндекса». Российская структура компании получит наименование «Международная компания акционерное общество Яндекс» (МКАО «Яндекс»). Основную долю акций МКАО «Яндекс» получат топ-менеджеры «Яндекса» и ЗПИФ «Консорциум.Первый».

В состав пайщиков закрытого паевого инвестиционного фонда войдут ещё четыре юридических лица: структура Александра Чачава, предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital; структура Павла Прасса, генерального директора одного из крупнейших специализированных депозитариев «ИНФИНИТУМ»; структура группы «ЛУКОЙЛ»; структура Александра Рязанова, многопрофильного инвестора и предпринимателя.

Никто из пайщиков не получит контролирующей доли, «Консорциум.Первый» при этом сможет номинировать шесть из десяти представителей в состав Совета директоров МКАО «Яндекс». В дальнейшем ЗПИФ планирует предложить держателям акций класса «А» различные опции по их позициям в ценных бумагах, что должно позволить розничным инвесторам стать акционерами МКАО «Яндекс» после выхода компании на Московскую биржу.

Группа менеджеров Яндекса через «Фонд менеджеров» сохранит особые права при голосовании на заседаниях совета директоров по ключевым вопросам, а также на общем собрании акционеров. «Фонд менеджер» сможет номинировать двух из десяти членов совета директоров МКАО «Яндекс». Сделку планируется закрыть во второй половине текущего года.