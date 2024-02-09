Обзор Apple Vision Pro: вы не понимаете, это другое

Apple давно уже не рискует: эпоха странных, в чем-то опережающих свой век устройств, которые громко проваливаются на рынке текущего дня (коммуникатор Newton, приставка Apple Pippin и другие) осталась в девяностых. С момента второго пришествия Стива Джобса до сегодняшнего дня американская компания действует как прежняя Blizzard в игровой разработке: семьсот семьдесят семь раз отмеряет – и лишь затем что-то выпускает на массовый рынок. И почти не промахивается. При этом слухов про внутренние разработки, которые в итоге сворачиваются по разным причинам, полно: мы ждали и телевизор Apple, и автомобиль Apple, и очки виртуальной реальности Apple, но год за годом получали лишь очередные планшеты, смартфоны и ноутбуки. Так, стоп!

Да, мы сегодня говорим о гарнитуре виртуальной реальности Apple Vision Pro – мифическое устройство, много раз попадавшее в подборки вроде «Топ-5 гаджетов Apple, которые никогда не увидят свет», все-таки свет увидело. И, зная крайне осторожный и расчетливый подход Apple, можно предположить, что оно поменяет ландшафт наших цифровых привычек. Или?..

Apple, как обычно, избегает стандартного вокабуляра в разговоре о своих устройствах, сразу обозначая Vision Pro как «пространственный компьютер», а не «шлем», «очки» или «гарнитуру». Чтобы мы сразу понимали, что это нечто особенное, а не очередной VR- или AR-продукт; мол, никаких конкурентов у нас нет, мы играем на своем поле. И в данном случае это действительно не просто маркетинговый ход. Apple Vision Pro занимает особую позицию, объединяя в себе свойства игровых шлемов виртуальной реальности вроде Oculus и очков дополненной реальности вроде Google Glass или Microsoft HoloLens. Хотя, на самом деле, к HoloLens они ближе, чем кажется, просто не ныряют с головой в b2b-рынок. Впрочем, поговорим об этом ниже.

Прежде чем начать подробный рассказ, нам осталось сделать только одну вещь — поблагодарить наших друзей из Big Geek за возможность оперативно познакомиться с этим устройством.

Apple Vision Pro Тип продукта Шлем виртуальной/дополненной реальности Дисплеи Два 3D Micro-OLED-дисплея; суммарное разрешение – 23 Мп; плотность пикселей – 3386 ppi; адаптивная частота обновления – до 100 Гц; межзрачковое расстояние – 51-75 мм Аппаратная платформа Apple M2 (8 ядер: 4 × Avalanche + 4 × Blizzard; 10-ядерная графическая подсистема); сопроцессор обработки данных Apple R1 Память 256/512/1024 Гбайт Сенсоры Две основные камеры (стереоскопическая камера), шесть камер-трекеров, четыре камеры для отслеживания глаз, камера TrueDepth, сканер LiDAR, четыре гироскопа, датчик освещения, датчик мерцания, датчик распознавания пользователя Optic ID Камера Стереоскопическая камера; фокусное расстояние оптики 18 мм, светосила – f/2,0; разрешение сенсора – 6,5 Мп; съемка фото и видео Звуковая система Динамики с поддержкой персонального пространственного аудио; технология передачи звука с низкой задержкой при подключении AirPods Pro 2; шесть микрофонов Форматы передачи звука AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, and Dolby Atmos Операционная система visionOS Беспроводные модули Wi‑Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth 5.3 Батарея 35,9 Вт·ч; подключается по кабелю через проприетарный порт Вес Гарнитура — 650 граммов, батарея — 350 граммов Цена От $3 500 в США; от 478 000 рублей в России

Обычно я игнорирую пункт с комплектацией – стандартные устройства стандартно же и комплектуют. Тем более когда речь идет про Apple – тут хорошо, что вообще коробка есть и какой-нибудь проводок. С Apple Vision Pro ситуация очевидно иная – и комплектация тут на удивление обширная.

В коробке лежат:

«Голые» очки Apple Vision Pro.

Накладка, изолирующая глаза от света.

Две мягкие вставки между накладкой и глазницами – разных размеров.

Основное крепление.

Дополнительное крепление с ремешком на теменную часть.

Чехол для внешнего стекла.

Батарея с кабелем.

Адаптер питания.

Кабель USB Type-C – USB Type-C.

Тряпочка.

Да, Apple положила в коробку даже тряпочку из микрофибры! Знают, как привлечь публику при продаже устройства за три с половиной тысячи долларов. На самом деле комплектация действительно богатая – и с вниманием к пользователю.

Есть и дополнительные аксессуары, включающие в себя кейс для транспортировки ($200), крепление Belkin для аккумулятора ($50), линзы ZEISS с диоптриями (от $99). Ну и запасные части вроде аккумулятора и накладки (и то и другое – по $200).

⇡#Как это выглядит

В принципе, человека, знакомого с актуальными шлемами виртуальной реальности, Apple Vision Pro не особенно удивит. Если убрать фирменный флер Apple, то гарнитура напоминает Meta✴ Quest 3. Камеры повсюду, минимум кнопок, минимализм – в принципе, формат актуальных VR-гарнитур уже сформирован, и Apple не изобретает велосипед.

Но, разумеется, делает этот велосипед по-своему, создав некое подобие горнолыжных очков – киберочков, конечно. Снаружи – стекло (дисплей), в стандартном формате очки предлагается надевать с ремешком на затылок, без крепления за темечко.

На внешнем дисплее отображаются абстрактные ореолы, которые не слишком успешно справляются с задачей заменить образ чудака, вышедшего на улицу в горнолыжных очках, образом технологического мессии. Но это в любом случае лучше, чем отображение глаз (есть и такой вариант): видно их плохо, а когда видно, оказываешься в зловещей долине.

Все кнопочки, защелки и крепления сделаны идеально – чувствуется рука Apple. Магниты, приятная тактильная отдача, фирменные стерильные цвета. Материалы: стекло, металл, ткань. Гарнитура в итоге очень тяжеяла, зато ты сразу, еще при распаковке, чувствуешь, за что заплатил большие деньги. Это вещь. Вероятно, в дальнейшем Apple увеличит долю пластика, сделав гарнитуру легче и, следовательно, удобнее, но пока произвести впечатление было явно важнее.

Впрочем, примерно за три часа, которые я провел, почти не снимая Apple Vision Pro, голова не устала. Устали глаза, причем довольно быстро, но тут две причины – я не очень хорошо переношу шлемы виртуальной реальности в целом (хотя в этом не укачивало) и устройство не было настроено под мои глаза, сделаем на это скидку. Лицо, к слову, не потеет – в шлем установлены вентиляторы, работающие очень тихо (я их не слышал), но эффективно. Целый день в этих очках не проходишь, но фильм посмотреть – вообще без проблем.

Аккумулятор – естественно, внешний, очки и так весят 650 граммов, батарея – дополнительные 350, объединять их действительно не стоило.

Кабель крепится на правой дужке с помощью специальной защелки – длина провода полтора метра, батарею предлагается носить в кармане. Сама батарея – увесистый брусок алюминия с яблочком – за три часа я успел пару раз ее грохнуть. Всякие казусы неизбежны, главное — не разбить ею ничего.

⇡#Как это работает

Надеваем. Настраивать гарнитуру на удивление просто – здесь Apple не изменяет себе, оттачивая пользовательский опыт идеально. Сбоку, чуть сзади, – колесико, регулирующее ремешок: чуть покрутили, чуть поправили очки на носу – и готово. Первоначальная настройка немногим сложнее: активировали при помощи iPhone, настроили трекинг глаз и трекинг рук. Все. Процесс занимает буквально несколько минут.

В моем случае, впрочем, первоначальной настройки не было – я пользовался очками, настроенными под глаза кого-то другого, так что опыт был неидеальный, сделаю на это поправку.

Но в любом случае первые секунды кажется, будто это какое-то волшебство. Перед глазами загружается рабочий интерфейс с традиционными «эппловскими» значками, на которые ты просто смотришь ­– и они выделяются. Гарнитура следит за движениями зрачков – и очень точно. Движение рук при этом считывается идеально даже без всякой подстройки. Если глазами ты показываешь, куда «кликнуть», то руками – «кликаешь». Щипковым движением ты выполняешь действие, сдвигая-раздвигая пальцы двух рук – масштабируешь. Окна можно перетаскивать, хватая за нижнюю часть и менять их размер, хватая за угол.

На гарнитуре есть две кнопки. Правая верхняя совмещена с колесиком (на манер такого же органа управления на Apple Watch), нажатие на нее возвращает на главный экран из любого окна, колесико же меняет степень погружения в виртуальную реальность: можно выполнять все действия, расположив интерфейс поверх окружающей реальности, а можно уйти в виртуальную среду (доступны разные пейзажи, вплоть до лунных) с разной степенью погружения. Левая верхняя кнопка включает камеру и делает снимки/запускает запись видео. Нажимаем на обе – делаем скриншот. Все, на самом деле, очень просто и интуитивно понятно.

Сама среда напоминает iOS (или iPad OS) – привычные окна, значки, панель настроек. Слева – панель, переключающая между основным рабочим пространством, режимом бесед (звонками, Facetime и iMessage) и выбором виртуальной среды. Поднимаем взгляд – открывается панель быстрых настроек, через которую можно, например, запустить скринкаст, который я и сделал для лучшей иллюстрации происходящего в Apple Vision Pro. Ведь словами описать этот опыт на самом деле не так просто – а вот показать можно.

По сути, это действительно подходит под описание «пространственного компьютера»: вы работаете в знакомой среде и оперируете окнами, только это происходит вокруг вас. Больше всего мне в Apple Vision Pro как раз понравилось расставлять окна, быстро переключаясь между ними, – как будто работаешь с несколькими мониторами, только они висят в воздухе и ты можешь мгновенно менять диагональ их экрана. И смотреть сквозь них. Аналогий из научно-фантастических фильмов можно приводить много, но в какой-то момент я реально почувствовал себя андроидом из «Прометея» – это весьма круто.

Круто, но не всегда удобно. Окна реально висят в воздухе – ты можешь ходить по комнате между ними, вешать их на потолок и так далее. Но они там и остаются – например, можно забыть о каком-то открытом окне, затем кликнуть на то же приложение и просто не понимать, почему ничего не происходит. Вместо того чтобы открыть это окно заново перед глазами, гарнитура предлагает искать его в трехмерном пространстве вокруг вас. Причем закрыть приложение «с концами» не получается – вроде жмешь на крестик, а потом новое окно открывается в том же месте, которое еще надо найти! Остается только включить специальный режим, фиксирующий окна в пространстве, – он предназначен для использования очков в транспорте, чтобы встроенные датчики не сходили с ума от двойственности ситуации – вы и сидите, и движетесь одновременно.

Зато смотрится все просто потрясающе. Apple установила действительно замечательные экраны в свою гарнитуру. Характеристики выше – суммарное разрешение составляет 23 мегапикселя. iFixit рассчитала плотность пикселей — получилась запредельная цифра в 3386 ppi (для сравнения: плотность пикселей экрана iPad Pro 12.9 – 265 ppi). И да, высокое разрешение в экранах VR-гарнитур играет решающую роль – и картинка выглядит реалистичной, и глаза намного меньше устают. Работает все очень быстро, без задержек и сбоев: в очки установлен чип Apple M2 в сочетании со специально разработанным сопроцессором обработки данных Apple R1. А данных тут действительно много – список есть в таблице характеристик, не буду их дублировать. Окружающее пространство, считываемое в прямом эфире при помощи камер, смотрится чуть зернистым, но задержка при этом минимальная, а угол охвата почти как у обычных глаз – вероятность наткнуться на что-то или попасть под машину, гуляя по улице, невысока. Примерно на том же уровне, как если бы вы ходили, уткнувшись в смартфон, – основную опасность представляет рассеянность внимания.

Что касается гипотетической ситуации, когда вы полностью погрузились в виртуальное пространство, решили сделать шаг в реальном и упали с балкона, то теоретически она невозможна — устройство непрерывно контролирует окружение и в этом случае сделает предупреждение, а также заблаговременно переключится в режим отображения реального окружения. К сожалению (или к счастью?) по-настоящему долгого тестирования у меня не было, а значит, и не было возможности всесторонне проверить безопасность. Но в рамках комнаты – да, предупреждения сыпятся и я ни разу ни во что не врезался.

Кстати, тут стоит добавить, что гарнитура лишена защиты от влаги – под дождем или снегом в них гулять нельзя. Так что на всякий случай – не выходи из комнаты в Apple Vision Pro, не совершай ошибки!

Что касается батареи, то одного заряда хватает примерно на два часа. Заменить «горячим» методом батарею нельзя – только отсоединив ее и, соответственно, выключив устройство. А вот пользоваться Apple Vision Pro, параллельно заряжая батарею, можно – так что досмотреть трехчасовой фильм за один раз все-таки получится, пусть и на привязи к розетке.

⇡#Что можно делать с помощью Apple Vision Pro

Гулять по комнате среди развешенных в воздухе окон приложений – очень здорово. Но что мы видим в этих окнах?

Как уже всем известно, Apple Vision Pro – эксклюзив для рынка США. То есть чтобы активировать гарнитуру, вам необходим американский аккаунт со всеми сопутствующими сложностями. Но по факту эти сложности не блокирующие, пользоваться очками можно в том числе и в России – в этом есть даже своя прелесть, можно почувствовать единение со всей остальной планетой, за исключением США. Но, соответственно, язык тут только английский, Siri знает только его, клавиатура только с латиницей и так далее.

Сразу отвечаю на животрепещущий вопрос, раз уж речь об этом зашла: печатать при помощи виртуальной, висящей в воздухе клавиатуры вполне реально. Но получается медленно, мой результат – примерно символ в секунду. Для того чтобы вводить поисковые запросы, пароли и так далее – этого достаточно. А для полноценной работы можно подключить Bluetooth-клавиатуру. Хотя она тоже не обеспечит доступ к кириллице, ведь Apple Vision Pro не поддерживает иные раскладки, кроме английской.

К слову о работе – по факту сегодня использовать для этого Apple Vision Pro можно, только подключив устройство к MacBook в качестве экрана, управляя процессом через физическую клавиатуру и тачпад ноутбука. Сама по себе гарнитура поддерживает ограниченный набор приложений, либо предустановленных на Apple Vision Pro, либо доступных через App Store.

В первую очередь, конечно, хочется использовать очки для просмотра кино – его можно покупать в Apple TV, – и да, смотрится все просто отлично. Конечно, ничего эксклюзивного, очков для просмотра фильмов сейчас масса, для этого даже не обязательно покупать VR-гарнитуру, но повторюсь – качество картинки замечательное. Качество звука, к слову, тоже, шикарные встроенные динамики дают к тому же пространственный эффект. Но не только вам – окружающие будут слышать все то же, что и вы. В общественных местах стоит использовать очки с дополнительными наушниками – в характеристиках указано, что при использовании AirPods Pro сигнал будет без задержки, но вообще тут есть и обычный Bluetooth 5.3, можно и другие наушники подключить. И да, предусмотрена поддержка 3D-видео, причем выглядит стереоэффект максимально естественно и объемно.

Играть в Apple Vision Pro тоже можно, но игр пока немного. Я попробовал Fruit Ninja и What The Golf – неплохое развлечение в дополненной реальности, на уровне Nintendo 3DS... ладно, шутка, уровень повыше, все-таки 13 лет прошло. Но все же в данный момент игры — это не то, ради чего стоит покупать подобную вещь. Даже обычные VR-гарнитуры страдают от малого количества действительно достойных проектов (Half Life: Alyx одно из редких исключений), а на новой платформе ситуация еще хуже.

В дополнение к обычному Apple Music есть и сервис с 3D-концертами – пока их тоже очень мало, но как раз этого контента, скорее всего, в ближайшее время выпустят максимальное количество. Есть виртуальный музей, впечатляющая технодемка с пятиминутным погружением в мир динозавров, а также возможность посмотреть на объемные модели российских достопримечательностей от 2ГИС (да-да, российские разработчики, которые успели подготовиться!). Можно смотреть пространственные фото и видео, сделанные на iPhone 15 Pro/Pro Max (или сами очки). Скажу честно – развлекательный потенциал Apple Vision Pro я исчерпал буквально за час. Если вынести за скобки возможность смотреть кино как в кинотеатре (да, впечатления очень похожие), то на данный момент это игрушка с очень ограниченными возможностями.

Но, конечно, в Apple Vision Pro можно не только развлекаться. Как я уже писал выше, с помощью гарнитуры можно также звонить или писать знакомым, предварительно создав свой виртуальный аватар Persona. Чтобы сделать это, надо снять гарнитуру и «посмотреть ей в глаза», покривлявшись. Она шустро состряпает весьма похожего (нет! — прим. редактора) на вас аватара, который корректно считывает мимику, но все равно оказывается в зловещей долине. Хотя скорость и гладкость, с которой аватар создается, действительно впечатляет, мысль о том, что скоро по FaceTime будут разговаривать эти виртуальные големы, пускает легкий холодок по позвоночнику.

Всего на данный момент существует около 600 адаптированных под visionOS приложений, но в принципе можно запускать любую программу из представленных в App Store – они будут открываться в виде обычных плоских окошек. Можно общаться в мессенджере (транслитом или голосовыми сообщениями), ну или просто читать интернет в Safari (браузер как раз приспособлен для работы с гарнитурой, но ничего особенного вы не почувствуете в этом отношении).

В гарнитуре установлена двойная камера разрешением 6,5 мегапикселей, с помощью которой можно делать пространственные (3D) фото и снимать 4К-видео. Качество – ну, нормальное, хотя это даже не позапрошлое поколение айфонов – скорее, речь о чем-то семилетней-восьмилетней давности. Пока что Apple Vision Pro – не для создания контента, а для его потребления.

Что еще? Да, пожалуй... более-менее все.

По первому ощущению — да! Даже несмотря на то, что прямо сейчас для изучения потенциала Apple Vision Proхватит и трех часов, а головная боль после этого длится чуть дольше (впрочем, кто-то может сидеть в VR-шлемах дни напролет). Если бы подобное устройство выпустила какая-нибудь другая компания, то, повосторгавшись технической реализацией (шикарная программная среда, потрясающая картинка, легкая и быстрая настройка, удобное управление – в том числе глазами!) и погрустив от технической реализации (очень тяжелое, аккумулятор на привязи), мы бы отложили его в сторонку, печально улыбнулись, сказали: «Да, технологии реально далеко шагнули» — и, вероятно, забыли бы о нем (сначала показав его всем друзьям, конечно). Но это Apple – компания, не привыкшая выпускать просто «железки» и не привыкшая терпеть неудачи. Если уж она задумала создать новый тип погружения в цифровую среду, то будет как минимум стараться сделать, чтобы у вас было больше мотивации им пользоваться.

С другой стороны, если вспомнить iPad и те перспективы, которые на прощание рисовал Стив Джобс, – уверенность не до конца четкая. Планшеты не стали заменой ни компьютерам, ни смартфонам (скорее наоборот, смартфоны выросли почти до размеров планшетов), хотя и заняли свою, пусть и довольно узкую, нишу. Гарнитуры на манер Apple Vision Pro будут становиться легче, в батареях возможен прорыв (ну, к примеру, HONOR уже переходит к кремний-углеродным аккумуляторам в своих смартфонах), приложений для подобных систем точно будет становиться все больше, эффект Apple в этом отношении работает всегда... но заменят ли они обычные компьютеры? Мой внутренний скептик-радикал всегда отвечает на подобные вопросы одинаково – их заменят только нейроинтерфейсы, все остальное – от лукавого.

Но если не прислушиваться к скептику и посмотреть на гарнитуру Apple спокойно и трезво, приходится признать, что у компании получилось. Это действительно впечатляющий гаджет сам по себе, создающий новый, особый опыт и довольно четко отстраивающийся от других VR-гарнитур, а не встающий в очередь из себе подобных.

Само собой, прямо сейчас бросаться за Apple Vision Pro, зажав в потных ладошках полмиллиона рублей, нет никакого смысла, если только для вас не жизненно важна принадлежность к особой касте избранных гиков или просто для вас полмиллиона – не такие уж большие деньги за новую, хотя и не самую осмысленную игрушку. Но как минимум сходите и просто попробуйте в шоурум, где Vision Pro представлены, – может, это так и не станет нашим будущим, но яркие впечатления вам гарантированы. Как и всем тем, кто посмотрит со стороны на дурацки размахивающего руками человека в горнолыжных очках.

За возможность прикоснуться к будущему благодарим замечательный магазин Big Geek.