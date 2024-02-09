Сегодня 10 февраля 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Браузеры В Mozilla Corporation сменился генеральн...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В Mozilla Corporation сменился генеральный директор

Генеральный директор Mozilla Corporation Митчелл Бейкер (Mitchell Baker) сообщила, что она оставит свой пост, но сохранит за собой должность председателя совета директоров корпорации. На посту главы компании её сменит Лора Чемберс (Laura Chambers).

Источник изображения: mozilla.org

Источник изображения: mozilla.org

Лора Чемберс будет занимать должность гендиректора Mozilla Corporation по меньшей мере до конца текущего года. В последние три года она входит в совет директоров корпорации — Чемберс также работала в Airbnb, PayPal, eBay и других технологических компаниях. Сейчас она одновременно занимает пост гендиректора Willow Innovations.

До конца февраля Бейкер и Чемберс будут работать в режиме тесного сотрудничества, чтобы обеспечить Mozilla плавный переход к новому руководству. Перед новым гендиректором поставлены две задачи: стратегическое планирование дальнейшего развития компании, а также удвоение усилий в разработке ключевых продуктов, таких как Firefox, и выпуск новых.

Тем временем Бейкер займётся укреплением имиджа Mozilla в глазах общественности с упором на открытый исходный код и взаимодействие с сообществом, консолидацией подразделения компании «для развития нашей политики и достижения целей сообщества».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Mozilla запустила сервис по удалению личных данных пользователей из даркнета за $9 в месяц
Mozilla раскритиковала новые правила Apple для браузеров в ЕС
Firefox для Android снова откроется для сторонних расширений с 14 декабря
Криптовалюту теперь можно напрямую переводить на карты Visa с конвертацией в обычные деньги
Рукописи не горят: ИИ прочитал испорченные извержением вулкана свитки из древнеримской библиотеки
SAP заблокирует российским клиентам доступ к своим сервисам 20 марта
Рубрики: Новости Software, Новости сети, Браузеры,
Теги: mozilla, гендиректор, руководство
mozilla, гендиректор, руководство
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Эксперты подтвердили прорыв в термоядерном синтезе, достигнутый учёными США 42
Наныли: обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 36
«Яндекс Маркет» выпустил свои дебютные ноутбуки Lunnen 35
У перспективного российского электромобиля «Атом» изменился дизайн — ради аэродинамики и снижения шума 24

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Like a Dragon: Infinite Wealth — путёвка в рай. Рецензия 3 ч.
В коде обновлённой Counter-Strike 2 нашли следы двух будущих игр Valve — как минимум одна из них связана с Half-Life 4 ч.
В Windows 11 обновится интерфейс панели «Управление цветом» — он станет более современным, простым и понятным 5 ч.
«Любовь витает в воздухе Фейруна»: Larian анонсировала «внушительный» шестой патч для Baldur’s Gate 3 6 ч.
Кодзима объяснил, что заставило его взяться за шпионский боевик Physint в духе Metal Gear Solid — страх смерти и просьбы фанатов 7 ч.
«Мы стремимся к совершенству»: в финансовом отчёте Take-Two углядели намёк на перенос релиза GTA VI 8 ч.
Copilot будет разъяснять пользователям смысл текста в «Блокноте» 9 ч.
Apple предложила разработчикам возможность протестировать приложения для iOS на сторонних торговых площадках 9 ч.
Илон Маск хочет отказаться от мобильной связи 9 ч.
Microsoft не намерена выпускать Windows 12 в этом году 10 ч.
Pure Storage, намеревающаяся изжить жёсткие диски, сократила 4 % штата 56 мин.
Смарт-очки Frame с мультимодальным ИИ Noa оценены в $349 2 ч.
Acer выпустит вседорожный электросамокат Predator Extreme стоимостью 1300 евро 4 ч.
ViewSonic представила игровой 27-дюймовый OLED-монитор с поддержкой разрешения 1440p и частоты обновления 240 Гц 4 ч.
Китайские производители солнечных панелей уничтожают европейских конкурентов, но Брюссель не знает, что с этим делать 4 ч.
Sophgo представила гибридные SoC, сочетающие ядра Arm и RISC-V 4 ч.
Для ИИ и не только: NVIDIA вплотную займётся разработкой кастомных чипов для крупных заказчиков 6 ч.
NASA впервые опробует радиочастотный датчик измерения уровня топлива в баках 7 ч.
Жажда наживы американских инвесторов помогла полупроводниковой и ИИ-отрасли Китая, считает Конгресс США 10 ч.
В США возник дефицит видеокарт GeForce RTX 4080 Super 11 ч.