В Mozilla Corporation сменился генеральный директор

Генеральный директор Mozilla Corporation Митчелл Бейкер (Mitchell Baker) сообщила, что она оставит свой пост, но сохранит за собой должность председателя совета директоров корпорации. На посту главы компании её сменит Лора Чемберс (Laura Chambers).

Лора Чемберс будет занимать должность гендиректора Mozilla Corporation по меньшей мере до конца текущего года. В последние три года она входит в совет директоров корпорации — Чемберс также работала в Airbnb, PayPal, eBay и других технологических компаниях. Сейчас она одновременно занимает пост гендиректора Willow Innovations.

До конца февраля Бейкер и Чемберс будут работать в режиме тесного сотрудничества, чтобы обеспечить Mozilla плавный переход к новому руководству. Перед новым гендиректором поставлены две задачи: стратегическое планирование дальнейшего развития компании, а также удвоение усилий в разработке ключевых продуктов, таких как Firefox, и выпуск новых.

Тем временем Бейкер займётся укреплением имиджа Mozilla в глазах общественности с упором на открытый исходный код и взаимодействие с сообществом, консолидацией подразделения компании «для развития нашей политики и достижения целей сообщества».