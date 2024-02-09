ViewSonic представила игровой 27-дюймовый OLED-монитор с поддержкой разрешения 1440p и частоты обновления 240 Гц

Компания ViewSonic представила игровой OLED-монитор XG272-2K-OLED. Новинка поддерживает разрешение QHD (2560 × 1440 пикселей) и частоту обновления 240 Гц, а также имеет встроенную RGB-подсветку.

Монитор оснащён 26,5-дюймовой OLED-матрицей с поддержкой 10-битной глубины цвета. Пиковая яркость дисплея составляет 450 кд/м2 в режиме HDR. Экран имеет сертификацию HDR10, поддерживает 100-процентный охват цветового пространства sRGB и 98,5-процентный охват DCI-P3.

Скорость отклика дисплея составляет 0,02 мс. Заявлена поддержка технологии синхронизации изображения AMD FreeSync Premium и совместимость с NVIDIA G-Sync.

В оснащение монитора ViewSonic XG272-2K-OLED входят два разъёма HDMI 2.1, два DisplayPort 1.4, один USB Type-C с возможностью передачи 15 Вт мощности на внешнее устройство, три USB 3.1 Type-A, один USB 3.1 Type-B port, а также комбинированный 3,5-мм аудиовыход и пара динамиков мощностью по 3 Вт каждый.

В комплект поставки монитора также входит эргономичная подставка с регулировкой углов поворота и наклона, а также высоты экрана над столом. Кнопки настройки монитора и RGB-подсветки встроены в его подставку.